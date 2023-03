En fotos: del romántico paseo de Monica Bellucci y Tim Burton al insólito percance callejero de Ben Affleck

escuchar

Y llegó el día en el que ya no ocultaron su amor. Tim Burton y Monica Bellucci se mostraron juntos otra vez, durante su romántica escapada a Madrid. Allí, los paparazzi los encontraron, paseando por las calles, tomados de las manos. El director estadounidense y la actriz italiana lucían muy elegantes y en composé, totalmente de negro, conversando entre ellos y abstraídos del bullicio de la ciudad.

La semana pasada, habían sido encontrados en una situación similar en París. El director y la intérprete se conocieron en 2006 en la escalinata del Palais des Festivals de Cannes. En octubre de 2022, 16 años después de ese primer encuentro, coincidieron en el 14º Festival de Cine Lumière, que se celebra anualmente en la ciudad francesa de Lyon. Allí, él fue galardonado y ella la encargada de entregarle el premio. Desde aquel momento, nunca más se separaron.

Tim Burton y Monica Bellucci paseando de la mano por las calles de Madrid. Grosby Group - Mega/The Grosby Group

Lejos de allí, en Los Ángeles, Jennifer López fue retratada llegando al estudio en el que toma clases de baile. Aquella mañana, una fuerte tormenta sorprendió a la ciudad, pero la actriz no quiso abandonar sus obligaciones. Como toda una diva, esta vez llegó al estudio acompañada no por uno sino por dos asistentes que se ocuparon en todo momento de que la lluvia no la toque, sosteniendo dos inmensos paraguas sobre su cuidada cabellera.

Jennifer Lopez no tiene uno sino dos asistentes levantando paraguas cuando la cantante llega para otro día de clases de baile en Los Ángeles. Grosby Group - x17/The Grosby Group

Su marido, Ben Afleck no corrió con la misma suerte y comenzó la semana a puro contratiempo. El actor estacionó este lunes su nuevo auto sin problemas, pero cuando volvió al lugar, otro coche había estacionado detrás, muy pegado al suyo. El protagonista de Batman vs. Superman, el origen de la Justicia no quiso darse por vencido y estuvo unos 45 minutos maniobrando para intentar salir, pero fue en vano. Luego de bajarse nuevamente del auto, fumar varios cigarrillos y beber un café helado, decidió tomar una medida más drástica. Y entonces si, después de chocar repetidas veces con el coche de adelante y el de atrás, pudo abandonar el lugar.

Ben Affleck tuvo serios problemas para sacar su auto el lunes por la mañana Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Impecable, Camila Morrone participó este lunes por la noche de la presentación de la serie Todos quieren a Daisy Jones, de Prime Video. La exclusiva cita fue en el Empire State Building de Nueva York. La ficción sigue a una banda de rock en la década de 1970 desde su ascenso en la escena musical de Los Ángeles hasta convertirse en uno de los grupos más legendarios del mundo y explora la razón detrás de su separación en el apogeo de su éxito. Junto a ella, actúan Riley Keough, Sam Claflin, Suki Waterhouse, Will Harrison y Sebastian Chacon.

Camila Morrone en la presentación de la serie Todos quieren a Daisy Jones Grosby Group - Instar Images/The Grosby Group

La supermodelo Gigi Hadid se encuentra en plena promoción de la segunda temporada de Next In Fashion, la competencia de diseño de indumentaria que ahora la tiene como conductora. En este caso, la supermodelo acudió a una serie de entrevistas realizadas en Zero Bond, uno de los locales más exclusivos de Nueva York, luciendo un espectacular vestido blanco de corte irregular en las piernas y en los hombros, con un ojo impreso.

Gigi Hadid llegando a uno de los locales más exclusivos de Nueva York Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

