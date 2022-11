En fotos: del viaje en avión privado de Harrison Ford y Calista Flockhart a las compras de último momento de Angelina Jolie

El protagonista de Indiana Jones voló junto a su familia y sus mascotas, Jolie disfrutó de un día de shopping con su hija Zahara y otros famosos fueron captados por los flashes en sus ajetreadas jornadas

En los tiempos que corren, las celebridades ya no pueden conservar un aura de misterio y esto se debe, en gran medida, a cómo los flashes los están esperando para retratar diversos momentos de su cotidianidad. En las últimas horas, se pudo ver a Harrison Ford emprendiendo un viaje con motivo de la celebración de Acción de Gracias. El actor sonrió ante las cámaras que retrataron el momento en que se subía al avión privado con su esposa, Calista Flockhart, y dos de sus hijos, Liam y Kay. La familia no quiso dejar atrás a sus mascotas, quienes fueron subidas al avión por la exestrella de Ally McBeal.

Días atrás, Ford aludió a un aspecto “aterrador” de Indiana Jones, la esperada nueva entrega de la popular saga. Según reveló un artículo de la revista Empire, el film volverá a enfrentar a su protagonista contra los nazis, como fue en el caso de la primera y tercera parte de la saga. Por lo tanto, como la acción transcurre momentáneamente en la década del 40, la primera secuencia de la aventura será un flashback, donde veremos al héroe más joven.

Harrison Ford, rumbo a sus vacaciones Backgrid/The Grosby Group

Como consecuencia, la producción del largometraje utilizó tecnología para rejuvenecer al actor digitalmente, un recurso que se utilizó varias veces y que causó controversia en el caso de El irlandés, el largometraje de Martin Scorsese. Para Ford, el proceso fue inquietante: “Es la primera vez que veo esto, y es algo aterrador. No creo que quiera saber cómo funciona, pero sin lugar a dudas que funciona. No me hace sentir el deseo de ser más joven, y estoy contento de haber llegado a esta edad” , expresó el actor, de 80 años.

Calista Flockhart se ocupó de los perros Backgrid/The Grosby Group

El director del film, James Mangold, habló de la experiencia de entregarse a esta saga con Ford a la cabeza: “Quería tener la chance de sumergirme en una especie de película en la línea de lo hecho por George Lucas y Steven Spielberg, y darle a la audiencia una inyección de adrenalina. Y así el público no experimenta el cambio entre los años cuarenta y sesenta como un concepto intelectual, sino que se mete de lleno en el espíritu bucanero de esos viejos días ”.

Angelina Jolie y su hija Zahara tras un día de compras Backgrid/The Grosby Group

Otra de las estrellas en ser captada por los paparazzi fue Angelina Jolie , quien también con motivo de Acción de Gracias salió con su hija, Zahara, a hacer unas compras de último momento . La actriz, directora y activista fue noticia días atrás por una interna familiar. La protagonista de Maléfica se ha alejado de su hermano, James Haven, alguien con quien tenía un vínculo muy estrecho. Las primeras alarmas sonaron entre los seguidores de la actriz al ver que desde hace tiempo Jolie y Haven no comparten fotos ni publicaciones juntos.

La actriz Angelina Jolie fue vista haciendo algunas compras con su hija Zahara Jolie-Pitt antes del Día de Acción de Gracias; la dupla también visitó Fred Segal, en West Hollywood, para comprar algunos insumos navideños anticipadamente Backgrid/The Grosby Group

Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención. Algunas declaraciones del entorno de ambos apuntaron a un posible distanciamiento. Incluso, se dice que Jolie habría echado a su hermano de su casa, quien asiduamente se encargaba de cuidar a los niños mientras ella estaba trabajando, sobre todo después del divorcio de la actriz. “ Se dice que pasaron de ser mejores amigos a enemigos de la noche a la mañana ”, revelaron.

En cuanto a otras estrellas que fueron vistas de paseo estos días se encuentra la modelo Giselle Bündchen, quien está remodelando su casa tras su resonante divorcio del deportista Tom Brady. Las cámaras fotografiaron precisamente el momento de los cambios en su hogar. La estrella brasileña ya dejó definitivamente atrás el vínculo sentimental con el padre de sus hijos y está en una relación con Joaquim Valente, su instructor de jiu-jitsu.

La recién soltera Gisele Bundchen se encuentra con la diseñadora de lujo, Costanza Collarte, en su nueva propiedad en Miami; la supermodelo parecía estar discutiendo cómo le gustaría que se viera eventualmente la casa Mega/The Grosby Group

La nueva pareja y los pequeños fueron vistos el sábado por la noche en el reconocido establecimiento Koji, en el pueblo de Santa Teresa, en la provincia costarricense de Puntarenas, con los dos hijos que la estrella brasileña de 42 años comparte con su ex, Benjamin, de 12, y Vivian, de 9. La salida se produjo solo unas semanas después de que la supermodelo brasileña confirmara su separación del jugador de fútbol americano y cuatro meses después de que se la viera con él durante unas vacaciones en Italia.

Emily Ratajkowski saca a pasear a su perro por Nueva York Splash News/The Grosby Group

La supermodelo rusa Irina Shayk se vistió a la moda para una tarde de helados junto a su hija Lea Backgrid/The Grosby Group

Los amigos de siempre Leonardo DiCaprio, de 48 años, y Tobey Maguire, de 47, han sido vistos saliendo de un bar de Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

Jay Leno es visto por primera vez dirigirse a un estudio tras ser dado de alta del centro de quemados, luego de su accidente en el garage de su casa Splash News/The Grosby Group

Sofia Vergara recoge un gran pastel con un amigo en Sweet Lady Jane Bakery, en Beverly Hills Backgrid/The Grosby Group

Suri Cruise, hija de Katie Holmes y Tom Cruise, muy animada mientras pasaba la tarde con amigas en la ciudad de Nueva York Splash News/The Grosby Group

