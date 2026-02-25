María Susini se animó a saltar en paracaídas y Facundo Arana tuvo un gesto que no pasó inadvertido: “Pura vida”

A fines de enero, Facundo Arana anunció el final de su matrimonio con María Susini, su mujer durante dos décadas y la madre de sus tres hijos, India, Yaco y Moro. Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que no había terceros en discordia, solo “un desgaste en la relación”. Aunque el actor admitió que a lo largo de los años tuvieron varias crisis, dejó entrever que, al menos de su lado, había intenciones de recomponer el vínculo. Si bien se habrían separado en buenos términos, cada uno pasó el verano por su lado, abocado al trabajo, la familia y los amigos. Mientras disfruta de su soltería, la exmodelo se animó a tomar riesgos, salir de su zona de confort y jugar con la adrenalina. Saltó en paracaídas y, cuando subió el video a sus redes, la reacción de su exmarido no se hizo esperar.

El martes 24 de febrero, María Susini subió a su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 136 mil seguidores, un video de su experiencia en las nubes. Acompañada por el instructor Gustavo Pérez y otros integrantes del equipo, se subió a una avioneta y, cuando llegaron a la altura necesaria, se acomodaron, se pusieron los equipos de seguridad y se lanzaron de la aeronave. Su expresión evidenciaba alegría y entusiasmo, pero al mismo tiempo una cuota inevitable de miedo. Lejos de que este último sentimiento la paralice, lo venció y se entregó a la aventura.

Susini se tiró en paracaídas acompañada por su instructor (Foto: Instagram @mariasusini)

Una vez en el aire, cruzó los brazos y se tomó los hombros con las manos, sin perder la sonrisa y, cuando su instructor, que la sujetó en todo momento, lo aprobó, abrió los brazos para sentir el viento, la libertad y esa sensación de confort que se obtiene solo cuando uno se anima a desafiarse, a salir de su zona de confort y probar algo diferente.

Susini compartió en Instagram un video de su experiencia en el aire (Foto: Instagram @mariasusini)

En el video quedaron registrados los distintos momentos del salto y también el momento en el que emprendieron el descenso. “¡Nos vemos en tierra!”, anunció el instructor y Susini expresó, feliz: “Esto es pura vida”. Una vez aterrizados, se agradecieron mutuamente y se despidieron, seguramente pensando en la próxima experiencia.

Facundo Arana reaccionó al salto en paracaídas de María Susini (Foto: Instagram @mariasusini)

“Experiencia única junto a Gustavo ‘Perico’ Pérez. ¡Gracias por tremendo día! Pura vida“, escribió María Susini en su posteo de Instagram. Rápidamente, sus seguidores reaccionaron y la felicitaron por animarse a saltar en paracaídas. Pero, sin duda, el mensaje que más llamó la atención fue el de Facundo Arana. Comentó con siete emojis de fuegos, evidenciando su apoyo y orgullo por ella. De esta manera, quedó claro que, aunque están separados, entre ellos prevalece la buena onda y el acompañamiento mutuo.

María Susini se retocó las iniciales de Arana y sus hijos que lleva en la piel (Foto: Instagram @mariasusini)

Esta actividad extrema no fue lo único que aconteció en la vida de la exmodelo recientemente. Días atrás, Martín Salwe contó en Sálvese Quien Pueda (América TV) que Susini se retocó las iniciales de sus hijos y de Arana que lleva tatuadas en la nuca. La exmodelo mostró que se repasó el tatuaje, pero principalmente la letra “F” de Facundo. El gesto generó todo tipo de interpretaciones. Para algunos fue una muestra de respeto a los años que compartieron y a la familia que formaron juntos, y otros especularon en una posible reconciliación. No obstante, hasta el momento, ninguno se refirió públicamente a cómo está hoy su vínculo.