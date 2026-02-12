La decisión que tomó María Susini con el tatuaje dedicado a Facundo Arana y que despertó rumores

Luego de casi dos décadas de relación, Facundo Arana (53) y María Susini (49) anunciaron su separación. Sin comunicados oficiales ni exposiciones mediáticas, la expareja, que tiene tres hijos en común —India, Yaco y Moro—, continúa su vida por caminos distintos. Sin embargo, en los últimos días, la modelo volvió a quedar en el centro de la conversación por un gesto que no pasó inadvertido entre quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos.

Según contó Martín Salwe en el programa Sálvese Quien Pueda, Susini decidió retocar uno de los tatuajes más significativos que lleva en la piel. “Se repasó las iniciales de sus hijos y de Facundo”, detalló el panelista al aire. La información encendió el debate en redes, donde muchos se preguntaron por qué reforzar una marca vinculada a su expareja en medio de la reciente ruptura.

María Susini retocó un tatuaje con la inicial de Facundo Arana luego de la ruptura (Foto: Instagram @facundoaranatagle)

La letra que tuvo más tinta que otras

El detalle que más llamó la atención fue que la modelo reforzó las letras chinas que tiene tatuadas, pero principalmente la letra “F”, ubicada en la nuca y correspondiente al nombre del actor. El gesto generó todo tipo de interpretaciones. Algunos usuarios lo leyeron como una señal de respeto por todos los años compartidos y de vínculo permanente por ser el padre de sus hijos. Otros, en cambio, especularon con una posible reconciliación o, al menos, con la existencia de un lazo que trasciende la separación actual.

María Susini en sus historias de Intagram mostrando el tatuaje con las inciales de sus hijos y de Facundo Arana (Foto: @mariasusini)

Más allá de las conjeturas, lo cierto es que ni Susini ni Arana realizaron declaraciones públicas. La expareja mantuvo un perfil reservado respecto a su intimidad y priorizó el bienestar de sus hijos en este nuevo escenario familiar.

La decisión que podría tomar María Susini tras la separación

En paralelo a esta polémica, trascendió que la modelo podría tomar una decisión importante en su vida personal. Según versiones recientes, Susini buscaría enfocarse de lleno en nuevos proyectos laborales vinculados al diseño y a iniciativas personales que postergó durante los últimos años. La etapa que comienza la encuentra con mayor autonomía en lo profesional y con la intención de reorganizar su rutina.

Además, estaría pensando dejar Buenos Aires y mudarse a Mar del Plata para iniciar un nuevo capítulo de su vida. La información fue revelada por Laura Ubfal a través de su sitio de noticias, donde dio cuenta de conversaciones y movimientos que ubican a Susini cada vez más instalada en la ciudad balnearia.

Si bien no hubo confirmaciones oficiales, la modelo compartió diferentes historias en Instagram donde se muestra alegre y disfrutando de distintas actividades. Entre ellas, el show de Divididos, surfeando en la playa y participando en campañas publicitarias para distintas marcas, entre ellas automotrices.

María Susini compartió su experiencia yendo a ver Divididos (Foto: Instagram @mariasusini)

Mientras tanto, cada gesto de Susini continúa bajo la lupa pública. Un tatuaje retocado alcanzó para reavivar preguntas sobre el vínculo con el actor y sobre el rumbo que tomará su vida sentimental y profesional.