En fotos: la romántica escapada de Leonardo DiCaprio y Camila Morrone

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone se mudaron por unos días al Caribe para escaparle al frío del hemisferio norte y descansar un poco. La pareja disfruta con amigos al borde de un gran yate en las costas de Saint Barth , en donde fueron descubiertos por los paparazzi.

Acompañados por un gran grupo de amigos, la modelo y actriz argentina, de 24 años, y el actor estadounidense, de 47 , se fueron de vacaciones unos días después de año nuevo. Ya en instalados en la isla, se subieron al yate del multimillonario suizo Ernesto Bertarelli, en donde se hospedarán durante toda la estadía.

Leonardo DiCaprio y una larga jornada al sol Photo © 2022 Spread Pictures/The Grosby Group - Spread Pictures/The Grosby Group

La argentina Camila Morrone está dando sus primeros pasos en la actuación Photo © 2022 Spread Pictures/The Grosby Group - Spread Pictures/The Grosby Group

Mientras que de día el grupo se dedica a disfrutar del mar y del sol, por la noche prefieren salir de compras por las calles de Saint Barth. En una de las escapadas al centro de la ciudad, el actor y su novia fueron vistos cargando algunas bolsas mientras conversaban con algunas personas que se cruzaron en su camino. En la playa, ambos eligen los deportes acuáticos y el calor de las aguas caribeñas para relajarse y nadar un poco.

El yate elegido por DiCaprio y Morrone para sus vacaciones tiene un valor de 150 millones de dólares. El protagonista de Don’t Look Up no es la única estrella que ha disfrutado del lujoso barco, en los últimos meses también se han visto a bordo del mismo a Jeff Bezos y Drake, entre otros famosos.

Con una capacidad para 36 personas, sin incluir al personal que trabaja en el mismo, el yate cuenta con una pista para helicópteros, varias habitaciones y una gran pileta.

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone disfrutan de una larga caminata por la playa The Grosby Group

DiCaprio se relaja a bordo del yate del multimillonario suizo Ernesto Bertarelli The Grosby Group

DiCaprio y Morrone, hija de la exmujer de Al Pacino, Lucila Polak, comenzaron su relación en 2017. Si bien la estrella de Hollywood ha sabido mantener la relación fuera del ojo de los medios, fuentes cercanas a la pareja apuntan que el vínculo se afianza y que disfrutan mucho de compartir tiempo juntos. Salvo en contadas ocasiones, ambos han demostrado que prefieren evitar los flashes cuando están juntos, por lo que es habitual que se los vea por separado en su llegada a distintos eventos o salidas en público.

Entre las pocas salidas que han hecho juntos se encuentra la de en mayo de 2019 en Cannes, en donde fueron fotografiados promocionando sus respectivos films. Él, Había una vez... en Hollywood de Quentin Tarantino y ella, Mickey and the Bear de Annabelle Attanasio; y también en los Oscar 2020, evento en el que no desfilaron juntos por la alfombra roja, pero en el que sí se sentaron tomados de la mano, en primera fila.

Después de pasar el día en el mar, DiCaprio y Morrone saliron a realizar algunas compras The Grosby Group

El grupo también disfrutó de la gastronomía local The Grosby Group

“Hay muchas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, en donde las personas tienen una gran diferencia de edad”, dijo la actriz hace un tiempo ante las críticas a su vínculo con el actor de El renacido. “Creo que ahora, a medida que la gente empiece a ver mi película, empezaré a tener lentamente una identidad propia fuera de él. Es frustrante, creo que todos deberían tener siempre una identidad que escape a la persona con la cual salen. Entiendo la asociación, pero tengo la seguridad de que poco a poco será un tema del cual se hable menos”, manifestaba la joven, quien está haciendo su propio camino en el mundo de la actuación.