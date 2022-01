Rooney Mara será Audrey Hepburn en una biopic dirigida por Luca Guadagnino

Rooney Mara se pondrá en la piel de una estrella icónica de la Edad de Oro de Hollywood. De la mano del director Luca Guadagnino, la actriz protagonizará una película biográfica sobre Audrey Hepburn para Apple Studios.

El director de Llámame por tu nombre, nominado al Oscar, se pone al frente del proyecto con Mara como productora y Michael Mitnick, coguionista de El dador de recuerdos y Una guerra brillante, como autor del texto de la biopic, según informó Variety. Aunque los detalles de la trama todavía no se han dado a conocer, Hepburn es una leyenda de la actuación celebrada por sus protagónicos en clásicos como Muñequita de lujo, Mi bella dama, Sabrina o La princesa que quería vivir.

Durante sus cuatro décadas de carrera, quien fue también un ícono de belleza logró hacerse con los máximos reconocimientos al cine, resultando ganadora de los premios Emmy, Oscar, Tony y Grammy, el último de los cuales recibió póstumamente. También dedicó parte de su vida a labores de trabajo humanitario a través de organizaciones como UNICEF, con foco en la ayuda a los niños en África, América del Sur y Asia, y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 1992. Un más tarde, Hepburn falleció a causa de un cáncer a la edad de 63 años.

En cuanto a la protagonista de la biopic, Mara ha sido nominada a los premios de la Academia en dos ocasiones: por su trabajo en La chica del tatuaje del dragón (2011) y por Carol (2015). Recientemente, la actriz protagonizó El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro, junto a Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette y Willem Dafoe.

Los próximos proyectos de quien es pareja del actor Joaquin Phoenix incluyen su papel en Women Talking, un drama centrado en ocho mujeres menonitas, dirigido por Sarah Polley y en el que también participan Frances McDormand, Ben Whishaw, Claire Foy y Jessie Buckley.

Guadagnino, por su parte, terminó recientemente la producción de su próxima película, una historia de terror romántico protagonizada por Taylor Russell y Timothée Chalamet. El cineasta italiano también cocreó, coescribió y dirigió la miniserie de HBO de 2021 We Are Who We Are.

Audrey Hepburn en Muñequita de lujo

Las expectativas respecto a la película centrada en la figura de Hepburn indican que la nueva producción podría convertirse en una de los estrenos próximos más esperados. A finales de 2020, un documental dirigido por la cineasta británica Helena Coan llevó a la pantalla la vida de la actriz, revelando el dolor íntimo que la diva sufrió durante toda su vida.