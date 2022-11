En fotos: Marcelo Tinelli se fue a Qatar con su hijo Lorenzo y un grupo de amigos

escuchar

El jueves por la noche, Marcelo Tinelli, su hijo más chico, Lorenzo, y un grupo de amigos arribaron a Aeroparque para tomar un avión privado con rumbo a Brasil, en donde luego tenían que hacer conexión con un vuelo de línea con destino a Qatar. El grupo disfrutará de unos días en el país árabe viendo el Mundial de Fútbol y alentando a la selección argentina.

Para el largo viaje, el conductor de ShowMatch eligió un conjunto deportivo negro bien holgado y zapatillas. El pequeño Lolo, como le dice la familia, imitó el look de su papá. Mientras Tinelli sonreía a los fotógrafos que lo encontraron al llegar al aeropuerto, el niño se mostró un poco más tímido ante las cámaras .

Marcelo Tinelli rumbo a Qatar junto a su hijo más pequeño Gerardo Viercovich

El martes 22 de noviembre será el gran debut de la selección argentina en el Mundial de Qatar ante Arabia Saudita y en este contexto seguidores de la albiceleste llegan día a día al país anfitrión. Fanático del fútbol, el famoso conductor no se podía perder el último mundial de Lionel Messi por eso organizó un viaje de hombres para ver al equipo nacional y alentarlo mientras intentan ganar la copa del mundo.

Tinelli se suma al extenso grupo de famosos que asistirá al Mundial. Marley junto a su hijo Mirko, Lali Espósito, la China Suárez, Damián Betular y Catherine Fulop son otras de las celebridades que estarán llegando en los próximos días a Medio Oriente.

Padre e hijo listos para ver el mundial Gerardo Viercovich

A comienzos de noviembre, Tinelli habló de su futuro profesional, luego de que se dio a conocer que ya no formará parte de eltrece. Mientras corrían los rumores sobre un supuesto retiro de la televisión y la conducción para enfocarse en nuevos rumbos, el propio protagonista contó qué será de su vida a través de Instagram. “Quería aclarar algo que por ahí algunos preguntan... primero, yo no me retiro bajo ningún aspecto de los contenidos de la tele, de las plataformas ni del streaming”, desmintió ya desde el comienzo.

En esa misma línea, remarcó que su amor y pasión por los medios de comunicación sigue vigente y que lo único que efectivamente finaliza es su vínculo con eltrece: “Amo los medios de comunicación. A fin de año, lo único que termina es mi contrato con el canal donde estoy”.

Marcelo Tinelli sonrió ante los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto Gerardo Viercovich

Con respecto de su futuro, sin dar precisiones, Tinelli anticipó que llevará a cabo nuevos proyectos. “Voy a seguir trabajando mucho. Voy a estar conduciendo otra vez. Voy a hacer algunos proyectos interesantes que tengo con mi productora”, detalló.

Por ahora, el conductor prefirió tomar un descanso laboral [dejó varios programas grabados de Canta conmigo ahora] y disfrutar del Mundial y de unos días junto al más pequeño de la familia, fruto de su relación con Guillermina Valdez.

Marcelo Tinelli y Lolo volaron a Brasil, en donde tomaron un vuelo comercial rumbo a Qatar Gerardo Viercovich

Como vivirán sus días en Qatar los fanáticos del fútbol

Más de 35 mil hinchas calculan las autoridades que llegarán desde diferentes partes del mundo para alentar a la Selección Argentina. En estos días, las camisetas albicelestes comienzan a hacerse notar por los principales puntos turísticos de la capital del país y el acento argentino se hace cada vez más habitual en una geografía dominada por residentes y ahora visitantes llegados de todas partes del planeta.

La puerta de entrada a Qatar es a través del aeropuerto internacional Hamad, que se encuentra a pocos minutos del centro de Doha. Los argentinos no requieren visa e ingresan con pasaporte, con una vigencia mínima de seis meses.

Entre las imponentes obras de infraestructura que Qatar montó para la cita mundialista, está su transporte. El sistema público funciona como un reloj. Los poseedores de la tarjeta Hayya, un documento que solo pueden obtenerlo quienes hayan comprado al menos una entrada y cuenten con alojamiento, se verán beneficiados durante la cita mundialista: podrán viajar sin límites tanto en el metro como en autobuses y tranvías. Circulan hasta las 3 de la madrugada, todos los días.

La oferta de comida es de lo más variada. En hoteles y restaurantes se sirve cocina de primer nivel, con precios astronómicos. Hay locales de comida rápida, pizzerías y cadenas internacionales con precios más accesibles.

Los códigos de vestimenta, como muchas otras reglas que se advierten en la previa, son realmente mucho más flexibles una vez en la ciudad. Las prácticas de buena convivencia indican que no se deben llevar hombros descubiertos y bermudas muy encima de las rodillas.

