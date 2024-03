En La noche de Mirtha. Luego de la polémica con Milei, la Chiqui reveló si comprará el Teatro Gaumont

Escuchar

Anoche Mirtha Legrand le sumó un nuevo capítulo a la polémica que se generó con el Gobierno de Javier Milei por el cine Gaumont. En medio de una charla con el director teatral José María Muscari sobre los recortes en el área de Cultura, la diva de la televisión Argentina reveló si está en sus planes -o no- hacerse de la mítica sala y bautizarla con su apellido, tal como sugirió un usuario de Twitter y el presidente de la Nación avaló.

“Yo fui al Teatro Liceo la otra noche. Cuando salía, que había mucha gente en la puerta, me decían: ´Mirtha, comprá el Gaumont”, recordó la conductora. “¿Qué voy a comprar el Cine Gaumont?”, disparó. “Viste que se habló, ´qué lo compre Mirtha´, dijeron, como tomándome el pelo me parece, ¿no?”, continuó la diva. En ese momento, la periodista Maru Duffard, una de las invitadas de la noche, quiso saber si Javier Milei se había comunicado con ella por este asunto. “No, no. Pero nunca me ofendió. Siempre estuvo muy amable, las dos veces que vino”, aclaró.

Luego de un breve reto a la producción por insistirle detrás de cámara para que haga las publicidades pautadas mientras escuchaba a Duffard -”ya voy a los PNT chicos, esperen. Estoy con una conversación, no puedo cortar, me gusta. Ahora voy. yo sé lo que hay que hacer”, interrumpió, molesta-, Legrand volvió a tildar la propuesta de “ridícula”. “Me da vergüenza”, cerró.

El gen de la polémica

Todo comenzó la noche del 16 de marzo, cuando la Chiqui hizo una enfática defensa del histórico cine del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) que se encuentra a metros del Congreso Nacional. “Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre”, pidió la conductora ante las versiones de que el Gobierno tiene la intención de cerrar el cine y el Incaa.

“¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine también. Es terrible”, expresó la actriz, quien el mes pasado cumplió 97 años. “Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito”, acotó en La noche de Mirtha.

La respuesta de Milei no tardó en llegar. Al día siguiente, el mandatario mostró su descontento con los comentarios de la conductora y reposteó un mensaje que le sugerían a la diva hacerse del espacio cultural. “Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine GAUMONT-LEGRAND y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”, rezaba el texto.

Lejos de mantenerse en silencio, Legrand criticó al Gobierno por la respuesta a sus dichos. “No corresponde, fue una opinión simplemente. No es para decir que compre el cine. Es ridículo”, comentó Mirtha Legrand en diálogo con el Canal de la Ciudad el lunes siguiente por la noche, cuando le preguntaron cómo tomó la respuesta del Gobierno ante sus declaraciones sobre el reconocido cine porteño. “Te da como cierto temor a expresarte porque si a cada cosa que vas a decir y al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable”, agregó.

Por último, resaltó que no dijo nada malo y que pese a no estar en contra de la administración de La Libertad Avanza, sí le llaman la atención “las represalias” que toma ante la crítica. “Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No estoy en contra del Gobierno. No quiero estar en Contra del Gobierno porque toma represalias y es muy desagradable”, marcó.

Según publicó LA NACION el 15 de marzo pasado, el cierre del Gaumont no está en los planes del Gobierno. “De mi boca nunca salió que quería cerrar el Gaumont. En realidad debería ser el Teatro Colón del cine argentino”, dijo el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Carlos Luis Pirovano, en una reunión con la cúpula de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC).

