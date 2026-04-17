Mirtha Legrand no podrá grabar su programa de este sábado: los motivos de su ausencia

Este viernes, eltrece comenzó a poner al aire las promociones de La noche de Mirtha. La senadora nacional Carolina Losada, el periodista Edgardo Alfano, el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi y el empresario Ricardo Biasotti son los invitados confirmados para la emisión que va a emitirse este sábado, desde las 21.30. Sin embargo, un cambio se produjo a último momento: Mirtha Legrand, conductora del envío, no será la partida.

Según pudo saber LA NACION, la diva no fue autorizada por su médico personal a asistir a la grabación por encontrarse resfriada. “Sufrió un enfriamiento a comienzos de la semana. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”, aseguró una fuente cercana a la conductora de 99 años, que se encuentra muy bien de ánimo. De hecho, Mirtha no estaba de acuerdo con la indicación profesional y hasta último momento quiso ponerse al frente de su mesaza. “Se resistió bastante, pero está con catarro”, indicaron.

De este modo, será su nieta, Juana Viale, quien ocupe su lugar, además de grabar la emisión de Almorzando con Juana que se verá este domingo.

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