En medio del escándalo por su separación de Piqué, Shakira cambia de estrategia para evitar el juicio oral

Shakira ya no quiere seguir con la misma estrategia que viene manteniendo con la justicia española por el presunto fraude en el pago de impuestos. La cantante colombiana decidió cambiar de forma. Su objetivo ahora es evitar a toda costa someterse a un juicio que supondría una enorme exposición pública en un momento en que pretende pasar desapercibida. Por eso le pidió a su equipo de abogados que busque un acuerdo con la Abogacía del Estado -que defiende los intereses de Hacienda- y con la Fiscalía, que le permita evitar la cárcel a cambio de aceptar que defraudó y de pagar una multa millonaria. Las circunstancias personales y jurídicas han llevado a Shakira Isabel Mebarak Ripoll a dar este paso y bajar los brazos.

La Audiencia de Barcelona dio en mayo pasado un golpe definitivo a la vía del enfrentamiento al tumbar el último recurso de la cantante. Los magistrados concluyeron que, entre 2012 y 2014, Shakira pasó la mayor parte de su tiempo en España y, por tanto, debió pagar aquí sus impuestos. Los pagos con tarjeta de crédito, la visita a establecimientos o las fotos que ella misma colgó en redes sociales lo demuestran. En 2012, además, compró una casa, alquiló un estudio de grabación y el embarazo de su primer hijo, Milan, lo siguió en una clínica de Barcelona. Los magistrados la dejaron así a un paso del banquillo de los acusados por un fraude de 15,5 millones de dólares. Está previsto que la Fiscalía presente su escrito de acusación antes de agosto, según fuentes judiciales.

La defensa de la cantante había presentado un recurso de apelación para insistir en que no había pruebas directas de que esos años Shakira pasó “más de 183 días en España”, requisito que marca la ley para que un ciudadano sea considerado residente fiscal. La cantante también recordó que no mantiene ninguna deuda con la Hacienda española, ya que abonó los importes que se le han reclamado. Ahora, la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona desestimó el recurso y, aunque no entra al fondo del asunto, considera que hay indicios suficientes como para que esas discrepancias se resuelvan en el juicio oral.

La Fiscalía de delitos económicos de Barcelona estaba esperando esa resolución para presentar su escrito de acusación. Allí detallará las penas de cárcel que previsiblemente solicitará para Shakira por tres delitos de fraude fiscal.

El mal momento de Shakira

La cantante viene de malos meses, luego de que se rumoreara su separación de Gerard Piqué, noticia que más tarde confirmaron, su vida se ha convertido en un torbellino. Los medios indagan en las posibles causas de la separación, mientras que ella intenta seguir concentrada en su carrera y especialmente en sus hijos.

Entre todas las versiones sobre los motivos de la ruptura, una de ellas es una infidelidad de Piqué que habría sido descubierta por Shakira, pero en últimos días surgió otra que apunta a diferencias irreconciliables en el plano económico tras una solicitud del futbolista; la información habría sido aportada por Roberto García, expareja de una de las hermanas de la cantante.

De acuerdo con el excuñado, Piqué le habría pedido una cantidad importante de dinero a Shakira para hacer una inversión, algo con lo que no habría estado de acuerdo, influida por la opinión de su familia, que tiene la última palabra en estos temas. “Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50 por ciento”, habría dicho García, según informa la prensa española. Además, el hombre habría contado que ella sabía que su relación no llegaría al matrimonio: “Shakira se fijó en Piqué porque le gustaba para ser el padre de sus hijos”.

Mientras se aguarda más información sobre los motivos de la ruptura, Shakira se encuentra en la comunidad española de Cantabria, un sitio turístico en donde la familia acostumbraba pasar el verano, como ocurrió hace un año. La cantante se refugió en la práctica del surf y en la compañía de sus hijos. De acuerdo con Carlos Vives, cantante y amigo de la colombiana, ella se encuentra muy triste tras la separación.

Piqué, por su parte, está pasando un tiempo fuera de Barcelona. El nuevo torneo de la liga española se inicia el 12 de agosto, pero él se incorporará antes para los trabajos de pretemporada. Lo último que se supo de él fue la noticia de un enfrentamiento con un paparazzi que lo siguió hasta el aeropuerto e insistió en obtener una declaración sobre su estado de ánimo. Acompañado por sus hijos, el futbolista reaccionó con violencia, le arrebató el teléfono y lo arrojó.