Shakira irá a juicio por un fraude fiscal de más de 15 millones de dólares

Shakira perdió la última oportunidad que tenía para evitar el juicio por fraude fiscal en España. La Audiencia de Barcelona tumbó el recurso de la cantante colombiana y confirmó el auto judicial que concluyó que existían indicios de que había defraudado más de 15 millones de dólares a Hacienda. Aunque la posibilidad de un pacto con la Fiscalía permanece abierta, la artista no ha logrado evitar el banquillo de los acusados y archivar la causa.

La investigación judicial abierta contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre real de la cantante, concluyó a mitad del año pasado. El juez sostuvo que, entre 2012 y 2014, la cantante ya era residente fiscal en España y, por tanto, debía pagar sus impuestos en ese país, cosa que no hizo. Shakira sostuvo desde el principio que durante esos años residió en Bahamas y que visitaba España de forma esporádica. Esa tesis fue desmontada por los inspectores de Hacienda, que indagaron en su vida privada en Barcelona junto al futbolista Gerard Piqué y concluyeron que su lugar habitual de residencia era España.

La defensa de la cantante presentó un recurso de apelación para insistir en que no hay pruebas directas de que esos años Shakira pasara “más de 183 días en España”, requisito que marca la ley para que un ciudadano sea considerado residente fiscal. La cantante también recordó que no mantiene ninguna deuda con la Hacienda española, ya que abonó los importes que se le han reclamado. Ahora, la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona desestimó el recurso y, aunque no entra al fondo del asunto, considera que hay indicios suficientes como para que esas discrepancias se resuelvan en el juicio oral.

Shakira en Ibiza, en una escapada que realizó con su familia en abril Backgrid UK/The Grosby Group

La Fiscalía de delitos económicos de Barcelona estaba esperando esa resolución para presentar su escrito de acusación. Allí detallará las penas de cárcel que previsiblemente solicitará para Shakira por tres delitos de fraude fiscal.

La posibilidad de que la artista y el ministerio público alcancen algún tipo de acuerdo -aceptar los hechos y pagar una multa a cambio de una rebaja de la pena que pueda evitar el ingreso en prisión- sigue abierta. Por ahora, sin embargo, la defensa de Shakira se mantiene firme en su posición de que no cometió ningún delito y en que dará la batalla en los tribunales.