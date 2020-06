En medio de la polémica, Belén Francese tiene motivos para estar feliz

La actriz tiene coronavirus pero recibió una buena noticia este martes: a su mamá los análisis le dieron negativo

Desde hace unos días, Belén Francese está en el centro de la polémica. A raíz de haber dado positivo de Covid-19 tras su paso por El precio justo , el miedo de haber contagiado a su mamá, con quien tuvo contacto luego del programa y la denuncia de sus vecinos por circular y sacarse fotos en áreas comunes del edificio , la tuvieron bastante preocupada y angustiada. A eso se sumó la confirmación de 11 casos de coronavirus en el edificio en el que vive, entre los cuales se encuentra el encargado.

Si bien hasta el momento la mediática se mantuvo en silencio y fue su novio quien salió a hacer declaraciones, este martes decidió hablar en Nosotros a la mañana . "Gracias por preguntar y por la preocupación. Me siento bendecida de todo el afecto de los colegas, los periodistas y de la gente. Por suerte estoy muy bien. Esperando el segundo resultado esta semana con mucha fe porque me siento bien", expresó en un audio de Whatsapp enviado a Tomás Dente.

Aliviada porque finalmente a su madre el hisopado por Covid-19 le dio negativo, Francese advirtió: "Estoy feliz porque a mi mamá le dio negativo, lo mismo que a Lizy Tagliani y a La Floppy. La verdad es que a esta enfermedad hay que tenerle respeto. Estaba muy preocupada por contagiarme... Hasta que no aparezca la vacuna hay que aprender a convivir con ella".

En el mismo audio, Francese contó cuáles son sus planes para cuando ya esté recuperada. "Si Dios quiere cuando me cure voy a donar plasma para la gente que lo necesita. Vivo con mucha alegría ver la cantidad de recuperados que hay en el país y en el mundo", señaló.

Por último, hizo referencia al conflicto con los vecinos de su edificio de la zona de Cañitas. "La administración me pidió las disculpas correspondientes. Entiendo que la gente tiene miedo y paranoia pero se armó una locura, fueron muy desconsiderados. El encargado estaba contagiado mucho antes que yo. Y me parece un disparate estar señalando quién contagió a quién. Nadie quiere contagiar a nadie, me pareció absurdo tener que explicarlo", concluyó molesta.