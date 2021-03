En pareja desde hace más de 20 años, Iván de Pineda explicó los motivos por los que nunca pasó por el altar

Luego de aterrizar con Pasapalabra en la pantalla de Telefe, Iván de Pineda pasó por el living de Flor de equipo y, tras hablar de cómo fue su debut, se animó a jugar al verdadero o falso en donde reveló detalles de su relación con Luz Barrantes (la hermana del exmarido de Pampita), los motivos por los que nunca pasó por el altar y por qué no tiene cuenta en las redes sociales.

“Estoy muy contento, feliz. El año pasado por la pandemia estuve en plan barba, pijama y en casa haciendo las cosas bien. Ahora a full con todo el equipo con el que venimos haciendo el programa desde hace tantos años que es espectacular”, comentó el conductor, que regresó al canal de las pelotitas luego de 23 años.

Aclarando que es un hombre muy “reservado”, Pineda hizo referencia a su relación con Barrantes, su novia desde hace más de dos décadas. “No me casé todavía. Hace casi 22 años que estoy en pareja, más del 50 por ciento de mi vida”, reflexionó mientras reveló cuál es la clave para durar tantos años. “Después de una vida tan ecléctica, con tantos viajes, es muy importante tener cotidianidad y sobre todo encontrar a una persona que me haya acompañado de una tan buena e increíble manera durante tantos años. Había veces que no nos veíamos durante 40 días, así que la pandemia nos permitió estar juntos todo el tiempo que no pudimos antes”, señaló al tiempo que aclaró que convive con la rubia desde hace seis años.

Luego de recordar algunas anécdotas de sus viajes por el mundo, el modelo por fin se animó al verdadero o falso. “¿Es verdad que no quiso casarse porque la fiesta le iba a salir mucho dinero?”, lanzó Florencia Peña, entre risas. Si bien todo el panel descreyó de esta afirmación y levantó la paleta de falso, una entrevista de hace un par de años delató al viajero: “Hicieron la lista de invitados y eran como mil personas y era pagar un montón de plata”, rezaba la entrevista. Sorprendido por sus propios dichos, Iván pidió su derecho a réplica: “No, no, no, esto está sacado de contexto. Pasa que invitaría a todos los que me invitaron a su casamiento y también tengo muchos amigos. Estamos pensando en festejar por los años que pasaron y no por los que se vienen, que nunca sabés”, advirtió.

Enseguida, la conductora del ciclo lo sacó de aprietos y continuó con su cuestionario. “Tiene una gran miopía y antes de ser modelo usaba anteojos culo de botella, ¿es verdadero o falso?”, continuó. “Es verdad, llegué a tener más de ocho grados de miopía en cada ojo. Cuando me operé fue espectacular ¡El tiempo que perdía buscando las lentes de contacto!”, recordó, entre risas.

Sin embargo, la pregunta más graciosa fue casi sobre el final del programa, cuando Pineda confesó que durante la pandemia lo dieron por muerto y no pudo desmentirlo porque no tiene redes sociales. Mientras miraban los posteos que lamentaban el falso fallecimiento del modelo, el protagonista aclaró: “No tengo redes, nunca tuve nada. Tengo WhatsApp forzosamente”.

LA NACION