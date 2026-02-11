Migue Granados y una fuerte apuesta en Olga: cómo es el programa de Iván de Pineda que repartirá millones

Iván de Pineda, una de las caras más reconocidas y prestigiosas de la televisión argentina, vuelve a poner el foco en el conocimiento con un nuevo desafío profesional. En esta oportunidad, el conductor redobla la apuesta al ponerse al frente de Desafío Atenea, el ciclo presentado por Olga que reunirá a estudiantes universitarios de todo el país en una competencia donde la cultura general estará en el centro de un formato dinámico y atractivo.

A diferencia de los clásicos ciclos de preguntas y respuestas, la propuesta —desarrollada por la productora Kocawa junto a Olga— tendrá una dinámica más ambiciosa. Participarán 150 estudiantes de distintas provincias, distribuidos en 50 equipos integrados por tres personas cada uno. Cada grupo deberá representar a su universidad, aunque sus integrantes no necesariamente pertenezcan a la misma carrera, y avanzar a través de diferentes etapas eliminatorias hasta alcanzar la instancia final.

Se trata de una competencia nacional con estudiantes de todo el país (Foto: Instagram @olgaenvivo)

El premio mayor también estará a la altura del desafío: el equipo que logre imponerse se llevará una suma de 30 millones de pesos, además de otros reconocimientos destinados a destacar el rendimiento, la preparación y el nivel de conocimiento demostrado a lo largo de la competencia.

Cómo será Desafío Atenea, el nuevo programa de Olga

La competencia se grabará en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente será emitida por Olga. La apuesta apunta a correrse del ámbito estrictamente académico para transformar el conocimiento en un verdadero show, pensado especialmente para una audiencia joven.

El premio mayor es de 30 millones de pesos (Captura: Instagram @olgaenvivo)

En este formato, los estudiantes serán los grandes protagonistas ya que, a través de un sistema de preguntas y respuestas, intentarán consagrarse como el mejor equipo universitario del país y quedarse con el premio mayor. Además, el certamen podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Olga, ampliando así su alcance a todo el país.

Por lo que se dio a conocer, la convocatoria ya se encuentra abierta, por lo que quienes deseen participar pueden inscribirse a través del sitio oficial y las redes sociales del certamen, donde también se anunciarán todas las novedades de una competencia que busca consagrar al mejor equipo universitario del país.