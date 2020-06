¿En qué anda Helen Hunt? La actriz de 56 años disfrutó de las olas en Malibú

Helen Hunt Crédito: GROSBY GROUP

Los seguidores de la sitcom Mad about you seguramente se preguntarán en qué anda la actriz Helen Hunt , una de las protagonistas de esa exitosa serie de los 90, que tuvo un reboot el año pasado. Hace apenas unos días atrás, la protagonista del también exitoso film Mejor imposible fue captada por los paparazzi surfeando las olas en Malibú.

La actriz de 56 años ama hacer deportes y su figura demuestra su pasión. Sin una gota de maquillaje, Hunt se mostró muy relajada y divertida disfrutando de su tabla y, por supuesto, de las olas. Respecto a su físico en una entrevista con USA Today dijo tiempo atrás: "Yo como bien. Intento amar mi cuerpo (...) Eso es lo que le digo a mi hija".

La actriz tiene una hija de 16 años, llamada Makena, fruto de su relación con el director Matthew Carnahan, de quien se separó en 2017 . En esta incursión al mar se mostró sola.

Aunque rápidamente vengan a la mente Mad about you y Mejor imposible , Helen Hunt tiene una larga lista de trabajos, que incluyen el cine y la televisión aunque en el último tiempo espació más su agenda laboral. Sus primeros pasos como actriz los dio en 1973 en el film para televisión Pioneer Woman y desde entonces nunca se detuvo logrando con cada proyecto más visibilidad y reconocimiento.

Hunt lleva una vida muy sana y si bien ama los deportes, no le gusta hacer gimnasia ni hacer dieta. "Hacía dieta en algún momento de los 80, pero me hacía miserable. Me gusta caminar, correr, hacer surf y yoga. (...) Es una religión no hacer dieta nunca. Creo que te hace infeliz, entonces decidí que prefería no tener el cuerpo perfecto", le contó en una entrevista a la revista Healthy Living.

Y agregó: "Cuando abandoné la idea de hacer dieta, mi cuerpo se acercó a la forma que quería que tuviera".

El regreso de Mad about you

El reboot de Mad about you se estrenó en los Estados Unidos a finales del año pasado, pero aún no tiene pantalla en nuestro país.