Tras casi 50 años de odio, las protagonistas de Los ángeles de Charlie se reencontrarán en un escenario

Se odian desde hace más de medio siglo, pero todo indica que están dispuestas a dejar de lado sus diferencias, al menos por una noche. Las estrellas de Los Ángeles de Charlie, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd y Kate Jackson anunciaron que se presentarán juntas sobre un escenario el próximo 6 de abril.

Esta será su primera reunión pública en décadas, y el motivo es el 50 aniversario del estreno de la mítica serie. Allí, hablarán con el público presente -que deberá abonar una entrada para verlas- sobre el impacto que el exitoso programa de los años setenta y ochenta tuvo en sus vidas. El evento se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles -el mismo lugar donde se celebra cada año la entrega de los premios Oscar- y los tickets cuestan entre 45 y 205 dólares.

La última vez que fueron vistas juntas fue en la entrega de los People’s Choice Awards de 1992, en el marco de un homenaje al creador de la serie, Aaron Spelling. Y ya en ese momento fue muy difícil que aceptaran compartir un espacio.

En rigor, Smith siempre mantuvo y sigue manteniendo una buena relación con sus compañeras, pero Jackson y Ladd se odian incluso desde antes de compartir elenco en aquella serie.

Cheryl tuvo el gran desafío de reemplazar al primer ángel caído. Cuando Farrah Fawcett, acorralada por los celos de su entonces marido Lee Majors (protagonista de El Hombre Nuclear) decidió abandonar el programa luego de la primera temporada, Spelling comenzó inmediatamente una serie de castings para encontrar su reemplazo.

No fue tarea sencilla porque justamente Fawcett era quien más se había destacado en la primera temporada, gracias a su sonrisa de dientes enormes y blancos y a su peinado vaporoso. ¿Debía Spelling buscar a alguien que se le pareciera? Ni él lo tenía muy claro. Cuando Cheryl se presentó a la primera audición ya tenía en su haber varias participaciones en programas y películas y un disco grabado (sí, Ladd también es cantante).

Los ángeles originales: Jaclyn Smith, Kate Jackson y Farrah Fawcett, quien abandonó la serie en su segunda temporada y le abrió la puerta a Cheryl Ladd como reemplazo Getty Images

¿Se parecía a Farrah? Más o menos. Las dos eran rubias, sensuales y con una belleza más salvaje que la de Jaclyn. Aunque Cheryl claramente era un poco más curvilínea y, si bien su antecesora tenía un ángel inigualable, ella la superaba en gracia. Finalmente, fue la elegida y su personaje, Jill Munroe (la hermana menor del personaje de Farrah) fue muy bien recibido por el público.

Aunque el primer desafío lo había ganado con creces, tuvo que pasar por pruebas que no tenía previstas: el desprecio y el destrato de Kate, que prefería a Kim Basinger como reemplazo luego de que esta apareciera en uno de los capítulos de la primera temporada.

Kate Jackson y Cheryl Ladd, enemigas íntimas

El enfrentamiento entre ambas mujeres había nacido en la película para televisión Satan’s School for Girls (también producida por Spelling) donde se habían llevado pésimo. Jackson la acusaba de ser mala compañera y trepadora, mientras que Ladd decía públicamente que Jackson pasaba jornadas enteras sin dirigirle la palabra. Con el tiempo ganó protagonismo la versión que indica que sus diferencias eran ideológicas: Ladd es republicana y una gran defensora de las tradiciones, mientras que Jackson siempre bregó por la ampliación de derechos y la defensa de las minorías.

Lo cierto es que Ladd pudo respirar cuando su enemiga abandonó la serie luego de la tercera temporada y fue reemplazada primero por Shelley Hack y luego por Tanya Roberts.

Kate Jackson, Farrah Fawcett y Jaclyn Smith se reunieron en una escenario el 27 de agosto de 2006, durante la 58.ª edición de los premios Emmy, para rendirle tributo a Aaron Spelling Getty Images

En 2009, Farrah Fawcett falleció víctima del cáncer. Tres años antes, ella y los otros dos ángeles fundacionales habían participado de un homenaje a Speling, al que, según informaron medios estadounidenses, Ladd no fue invitada por pedido estricto de Jackson. La histórica reunión se produjo en la entrega de los premios Emmy.