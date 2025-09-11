Enfrentamiento e insultos. Adrián Suar y Mario Pergolini recordaron la feroz pelea que tuvieron por CQC: “Muy pocas veces me han puteado en mi casa”

Adrián Suar y Mario Pergolini protagonizaron un divertido mano a mano en el programa Otro día perdido (eltrece), en el que revivieron una fuerte pelea de hace más de veinte años que estuvo a punto de terminar “a las trompadas”. Si bien hoy recuerdan aquel episodio entre risas, en ese momento la tensión fue real y dejó una anécdota que ninguno pudo olvidar.

El origen del feroz cruce se remonta a 2002, cuando Suar recién asumía como gerente de programación del canal que hoy los vuelve a reunir. Siendo todavía muy joven, el actor y productor había apostado por darle un nuevo aire a la pantalla, con propuestas de ficción para el prime time. Eso lo obligaba a introducir movimientos en la grilla y a cambiar de día a Caiga Quien Caiga (CQC), el emblemático ciclo de Pergolini que se emitía los martes con buenos números de audiencia.

El conductor no se tomó bien la decisión. “Vos recién empezabas a dirigir el canal. Eras una persona muy joven para dirigir un canal. Yo también era joven, pero vos más”, lanzó irónico Pergolini en el reencuentro. “Sí, yo era joven, pero con una diferencia: vos era joven... y loco, demente, pasional”, le retrucó su invitado.

Luego, Pergolini intentó poner en contexto la situación: “Nosotros teníamos un programa que nos iba bastante bien, que usábamos anteojos... Íbamos los martes. Y el señor asume, entonces quería dar su impronta y ponerle mucha fuerza a la ficción, que termina marcando gran parte de su gestión, entonces me llama a una reunión para cantarme que cambiábamos de día...”, introdujo picante Pergolini.

Ansioso por dar su versión, Suar intervino. “Ustedes estaban con CQC los martes, a las 23 horas, que era el día en el que yo quería poner los unitarios de Polka: Vulnerables, Verdad consecuencia. Pablo [Codevilla] me dice: ‘¿Querés que hable yo primero?’; le dije: ‘No, hablo yo’”, compartió Suar.

La reunión escaló rápidamente. “Le dije que teníamos el segundo año de Vulnerables y que íbamos a cambiar: ‘Vas a ir los jueves’. Me miró y ya le vi en los ojos celestes que había fuego. Me miraba con odio y me dijo: ‘No, no voy a hacer eso’. Yo intenté conciliar, hasta que él dijo: ‘Me chupa un huevo’”, recordó el actor y productor entre risas.

Pergolini también rememoró a continuación aquel instante de tensión. “Le dije: ‘No, no voy a hacer eso’, y él me contestó: ‘Mario, no es en contra tuyo, los jueves te va a ir muy bien’, pero yo insistía: ‘No entendés, martes es un clásico’. Hasta que dije la palabra: ‘Me chupa un huevo’. Y ahí dije: ‘esto se desmadró’”.

Suar reconoció que, en ese momento, llegó a pensar que la discusión podía pasar a mayores. “Yo pensaba: ‘¿esto termina en que nos agarramos a trompadas?’ Él se paró, yo me paré, y me di cuenta de que el alto es bravo. Y él también se dio cuenta de que no daba. Entonces se levantó, no dijo nada y se fue de la oficina, pero cuando se va, le dice a mi secretaria de ese momento: ‘Decile a tu jefe que es un pelotudo’”, contó Suar. “Yo ya era un tipo más o menos importante de la tele, jamás me habían dicho que era un pelotudo”.

Lo que vino después fueron varios años de trabajo compartido en el canal. “Fueron muchos años buenos, años de exitazos, aunque luego se volvió a pelear cuando llegó el otro...”, apuntó Suar, al recordar el momento en que decidió sumar al 13 a Marcelo Tinelli, histórico rival de Pergolini.

“Me dijo: ‘tengo algo que va a ser tremendo, porque logro tener todo lo que le puede pasar a un canal: viene Marcelo’. Y yo dije: tengo que ‘tomar una decisión’”, agregó el exconductor de CQC, quien unos años después terminó dejando la señal.

Durante su paso por Otro día perdido, Suar reconoció que para él “era muy importante sanar este tema” con Pergolini y tratarlo durante la conversación. “Yo pensé que lo habíamos sanado”, le respondió el anfitrión. “Sí, porque nos tenemos aprecio, pero hay cosas que a mí me han quedado, porque muy pocas veces me han puteado de local en mi casa”, concluyó el actor con humor.