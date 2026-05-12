“Era una forma de conocer gente”: el galán de una de las series ícono de los 2000 contó los romances del elenco detrás de cámara

Durante los 2000, Gossip Girl fue una de las series juveniles más importantes de la televisión. En cada capítulo, se podían seguir las historias y sobre todo los romances de sus personajes, amores que también continuaron en la vida real para algunos de los actores. En las últimas horas, Chace Crawford recordó esos momentos y contó si él tuvo alguna relación detrás de cámara.

El actor de 40 años aclaró que no salió con ninguna de sus coprotagonistas principales, entre las que se encontraban Blake Lively y Leighton Meester, pero sí admitió que había tenido algún roce amoroso con estrellas invitadas.

“Sí, hay cosas que pasan o conexiones que surgen”, dijo Crawford, quien interpretaba a Nate Archibald, durante su aparición en el podcast Armchair Expert, que se publicó el lunes. ”Nunca salí con nadie de la serie", quiso aclarar.

Aun así, admitió que sí “conoció a gente” gracias a la serie emitida por The CW. “Hay muchos actores invitados y gente del entorno de la serie a la que incluso llegas a conocer a través de otros amigos”, comentó. “Y recuerdo que esa era una forma de conocer gente”.

A pesar de que Crawford no vivió ningún romance con sus compañeros de elenco, algunos de ellos si estuvieron en pareja, como Lively y Penn Badgley, que mantuvieron una relación entre 2007 y 2010. Cuando se separaron, ambos decidieron que, sus cuestiones personales, no podían interferir con el trabajo. Por este motivo, ocultaron la ruptura y durante varios meses sus compañeros de equipo estuvieron convencidos de que la pareja seguía muy unida. Sobre este tema, el productor Joshua Safran comentó: “No sé cómo lo hicieron. Lo ocultaron de todo el mundo, lo que habla de cuán buenos profesionales son porque no querían que sus conflictos personales interfirieran con el programa”. Además de ellos, Meester y Sebastian Stan también vivieron un romance entre 2008 y 2010.

Gossip Girl

Hace un tiempo, durante una aparición en Call Her Daddy, en junio de 2024, Crawford dijo que los romances fuera del set entre el elenco eran “inevitables”, dado que en aquel momento tenían veintitantos años y pasaban mucho tiempo juntos.

“Probablemente la gente piense que lo peor de todo son esas escenas sensuales o lo que sea, con 60 personas mirando. Pero lo peor es el tiempo de espera”, explicó sobre los cinco años que pasó en el set de Gossip Girl. “Cuando estás rodando la serie pasas entre 12 y 14 horas al día en el set y, por lo general, hay gente muy interesante dando vueltas por allí, de todos los ámbitos de la vida”.

A pesar de lo bien que la pasó grabando el drama adolescente, Crawford admitió que juntarlos a todos para una nueva ronda sería algo complicado. “Sería difícil reunir a todo el grupo”, reflexionó. “Quizá se parecería un poco más a ‘Friends’, ¡pero estaría dispuesto a plantearme algo!“, admitió con ganas.

Gossip Girl hacía foco en las fricciones, los entretelones amorosos, las amistades y las traiciones de un grupo de jóvenes de clase alta de Nueva York. Serena van der Woodsen, una adolescente que marcaba tendencia, y su mejor amiga Blair Waldorf, eran el eje de una trama que retrataba el sexo, las miserias y la ambición de la elite adolescente neoyorkina. Y dentro de esa burbuja social, la aparición de un blog firmado por una misteriosa persona que respondía al seudónimo de Gossip Girl no dejaba de ventilar secretos e incendiarias opiniones que desataban un discreto terremoto entre esos jóvenes que hacían del lujo su forma de vida. Además de las dos chicas y Crawford, Badgley y Ed Westwick completaban el elenco principal.