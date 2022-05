Eric Clapton contrajo Covid y debió suspender una serie de shows en Europa: “Es muy frustrante”

En varias oportunidades, Eric Clapton criticó públicamente los protocolos de seguridad para evitar la propagación del Covid-19 y expresó su postura antivacunas, llegando a sostener que quienes se inocularon son víctimas de la “publicidad subliminal” de las empresas farmacéuticas en las redes sociales. Sin embargo, ahora, el músico tuvo que suspender algunos de los shows que tenía programados tras contraer el coronavirus.

A través de su página de Facebook, el equipo de Clapton reveló que dio positivo en el test “poco después de su show en el Royal Albert Hall” de Londres. “ Sus asesores médicos le han advertido que si reanuda los viajes y las actuaciones demasiado pronto, esto podría retrasar sustancialmente su plena recuperación ”, dice el escrito, que también anuncia las fechas suspendidas con las que se iban a realizar este martes en Zürich, Suiza, y este miércoles en Milan, Italia.

“Es muy frustrante que habiendo evitado el COVID durante todo el encierro y durante todo el periodo en el que se han aplicado las restricciones de viaje, Eric haya sucumbido en este momento. Esperamos que esté lo suficientemente recuperado para el final de la semana y de esta manera poder realizar el resto de las actuaciones previstas”, continúa el comunicado.

El equipo de Clapton prometió que pronto se harán los anuncios pertinentes sobre la reprogramación de los conciertos suspendidas y prometió que se llevarán a cabo en los próximos seis meses. “ Eric también está ansioso por evitar transmitir cualquier infección al resto de su banda, equipo, promotores, su personal y, por supuesto, a los fans ”, culmina el posteo.

Eric Clapton Mike Marsland/WireImage

El 17 veces ganador del Grammy se pronunció en varias ocasiones en contra de la vacuna del COVID, comparando las restricciones impuestas para evitar la propagación del Covid-19 con la esclavitud. “Me di cuenta de que realmente había un memorando: un tipo, Mattias Desmet, habló al respecto. Es genial, ya sabés, la teoría de la formación de hipnosis masiva. Y pude verlo, una vez que comencé a buscarlo”.

El célebre guitarrista parecía estar refiriéndose a un concepto promovido por Desmet, profesor de psicología clínica en la Universidad de Ghent en Bélgica, quien elaboró una teoría ampliamente desacreditada que sugiere que las personas han sido “hipnotizadas” para creer las ideas principales sobre el Covid-19, como los procedimientos de prueba y las vacunas. El término ganó impulso después de que el doctor Robert Malone, otro escéptico vocal de las vacunas contra el Covid-19, lo discutiera en un episodio del podcast The Joe Rogan Experience.

Clapton afirmó que vio esta teoría se cumplía “en todas partes”. Y detalló: “Y luego recordé haber visto pequeñas cosas en YouTube, que eran como publicidad subliminal. Ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, esa cosa de ‘no serás dueño de nada y serás infeliz’”.

Clapton criticó a los medios por perpetuar lo que describió como “tráfico completamente unidireccional sobre seguir órdenes y obediencia” e insinuó que había canalizado sus frustraciones en la música. Además de “Stand and Deliver”, canción anti confinamiento, lanzó un himno contra la vacunación, “This Has Gotta Stop”, en agosto del año pasado.

Clapton, de 76 años, comenzó a criticar las vacunas contra el Covid-19 después de describir las supuestas consecuencias malas para la salud que experimentó tras recibir una dosis de AstraZeneca en 2021.

Más tarde, se mostró en contra de los pases sanitarios y prometió nunca presentarse en lugares de música que requieran prueba de vacunación. Sin embargo, aparentemente cambió de idea semanas después, al subir al escenario en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, donde los asistentes debían mostrar tarjetas de vacunación o dar negativo en la prueba de Covid-19 antes de ingresar. Por sus polémicas declaraciones, Clapton fue duramente criticado por colegas como Neil Young y Brian May.