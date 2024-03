Escuchar

Según pudo conocer LA NACION, la conductora Ernestina Pais ingresó durante la madrugada de este jueves a la sede de Saavedra del Cemic acompañada de una persona, y con “una situación psicomotriz complicada”. La empresaria permanece sedada y bajo observación. Las causas del cuadro de salud aún no fueron reveladas.

Una vez que Pais ingresó al centro médico fue contenida por los médicos y trasladada al tercer piso de la institución donde permanece aislada y resguardada de la prensa y de toda persona externa a la clínica. “Solo ingresa una enfermera”, detalló el columnista Fede Flowers en el programa radial Quién paga esta fiesta (Rock and pop).

Pais pasó por situaciones similares anteriormente. A finales de 2023, en su domicilio la conductora vivió un confuso episodio junto con su hijo Benicio, de 19 años.y fue asistida por el servicio de emergencia médica (SAME) que la encontró con lesiones leves. Las causas del incidente no fueron reveladas y la conductora se mantuvo al margen : no inició acciones legales contra su hijo y negó haber sufrido violencia doméstica.

En diciembre de 2023 Pais protagonizó un incidente vial en Núñez. Tras el choque, la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, a cargo de Norberto Brotto, ordenó que la conductora fuera sometida a un test de alcoholemia y narcóticos, tal como dicta el protocolo. No obstante, y según el informe policial al que accedió LA NACION, Pais se negó a realizar ambos exámenes, por lo cual la fiscalía labró un acta y le secuestró el vehículo. Ella fue trasladada a su domicilio en un móvil policial.

En 2022, chocó un auto en el barrio de Palermo, pero intentó escapar y fue detenida por la Policía. El accidente había sido leve, pero el hombre que manejaba el vehículo chocado le había solicitado los datos de su seguro para que se hiciera cargo de los daños y la conductora no se los había dado.

Por otro lado, en 2019, Pais había sido partícipe de una situación similar cuando chocó su vehículo -que en ese entonces era un Chevrolet Tracker- contra un Volkswagen Gol estacionado en Libertador y Espora, en el barrio de Olivos. En ese entonces, pese a que no hubo heridos, los agentes de tránsito intervinieron en el lugar y aseguraron que se encontraba en “aparente estado de ebriedad”.

