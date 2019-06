La actriz y conductora apuntó contra el ex saxofonista de Sumo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2019 • 08:52

Al ser entrevistada en el programa de espectáculos de El Nueve, Implacables, Ernestina Pais - quien actualmente es parte de la obra El show de los cuernos- habló sobre una mala experiencia que tuvo con Roberto Pettinato y aseguró que "nunca trabajaría" para él.

"La única vez que intentó acorralarme contra una pared le dije que seguramente debía tener muchos problemas con su sexualidad para violentar de esa manera a una mujer, y nunca más se me acercó", relató Ernestina. El episodio se produjo en la grabación del mítico programa La Biblia y el Calefón. "Fue una situación en la que él pensó que era gracioso y yo lo frené en seco. Esto como de tirarse encima y querer abrazarte sin que nadie se lo permitiera", añadió. "No fui acosada ni abusada por Pettinato porque lo frené en seco desde el inicio. Él creía que esa forma [de relacionarse con una mujer] era natural y galante", subrayó.

Por otro lado, Pais contó que el ex Sumo también la presionaba telefónicamente para saber si iba a ser la elegida para ponerse al frente de CQC en 2009, ya que él estaba interesado en cumplir ese rol. "Lo padecí cuando se postulaba para conducir y me taladraba por teléfono para saber si iba a ser yo la conductora. Después dijo que lo llamaron y que contestó que no quería hacerlo, así que mintió. Eso te demuestra la persona que es". Finalmente, en 2013 Pettinato se puso al frente del ciclo, que concluyó en septiembre de 2014.

Recientemente, Juan Di Natale se refirió a su negativa de trabajar con el conductor. "Me habría encantando hundirme con el barco, pero no tuve la oportunidad porque se planteó una fórmula de programa que yo ya no podía hacer. Tampoco digo que yo tenía que conducir CQC, porque no es así. Pero ya no tenía ganas de hacerle la segunda a Pettinato". Al respecto, Pais apoyó los dichos de Di Natale, y brindó más datos de la interna del programa. "Te puedo decir que tiene razón: él quiso seguir en CQC porque yo iba a conducirlo, y yo quería seguir si él estaba. Esa era la condición de los dos. Sé la clase de persona que siempre fue Pettinato y era cuestión de minutos que se diera a conocer. Era intolerable. Para mí él es un gran responsable de que CQC no esté", manifestó.

Pettinato se encuentra viviendo en Estados Unidos tras recibir múltiples denuncias de acoso por parte de antiguas compañeras de trabajo, entre ellas, Fernanda Iglesias, Martina Soto Pose, Karina Mazzoco y Josefina Pouso. "Se hizo justicia", aseveró Ernestina al ser consultada sobre las resonantes acusaciones contra el músico.