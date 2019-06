Juan Di Natale habló de su partida de CQC: "Yo sé lo que es fumarse a Pettinato"

Crédito: Victoria Gesualdi /AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2019 • 00:26

Los conflictos que marcaron a CQC y las internas que sacudieron al grupo de periodistas que lo integraban no dejan de ser noticia. A los cruces protagonizado por Rulo Schijman, Andy Kusnetzoff, Mario Pergolini o incluso Ernestina País, ahora se suma la opinión de Juan Di Natale sobre el último año del ciclo al aire, marcado por la conducción de Roberto Pettinato .

Di Natale, uno de los nombres más ligados a CQC y miembro fundacional del equipo, brindó una nota al programa de radio Modo sábado, en el que recordó su reacción cuando le comunicaron que el músico sería el nuevo conductor: "Yo no le iba a hacer la segunda a Pettinato. Yo sé lo que es fumarse a Pettinato. '¿Sabés qué? Yo así no lo hago', les dije. Estuvimos tironeando un tiempo, negociando, pero la productora se portó muy mal conmigo, cuando yo tuve más de un gesto de lealtad y compromiso en todo ese tiempo".

El periodista no quiso revelar el motivo por el que prefirió no trabajar junto al músico, pero sí expresó: "Lo que tenía que decirle a Pettinato ya se lo dije en la cara y fue un hermoso momento. Lo hice con testigos, fue en una hamburguesería".

Para Juan Di Natale, su forma de abandonar CQC no fue la ideal y, luego de tantos años vinculado a ese ciclo, reconoció que le hubiera gustado quedarse allí hasta el final: "Me habría encantando hundirme con el barco, pero no tuve la oportunidad porque se planteó una fórmula de programa que yo ya no podía hacer. Tampoco digo que yo tenía que conducir CQC, porque no es así. Pero ya no tenía ganas de hacerle la segunda a Pettinato".

Caiga quién caiga finalizó en septiembre de 2014, momento en el que se había convertido en un ciclo diario. Pettinato estaba en la conducción acompañado por Clemente Cancela y Diego Iglesias. Si bien desde el canal El Trece habían sugerido que en 2015 el programa volvería a su grilla, CQC jamás regresó a la pantalla chica.

El músico, por su parte, está viviendo en Estados Unidos luego de haber recibido numerosas denuncias de acoso por parte de antiguas compañeras que trabajaron con él, entre ellas Fernanda Iglesias , Karina Mazzoco y Josefina Pouso.