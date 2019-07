Ernestina Pais sobre Roberto Pettinato: "El solo quería demostrar poder"

Fuente: Archivo

28 de julio de 2019 • 00:44

En junio de este año, Ernestina Pais daba una entrevista y aclaraba que no fue acosada ni abusada por Roberto Pettinato . En ese momento, contó un poco la historia que tuvo con el conductor, pero sin entrar en demasiados detalles. Invitada a PH: Podemos Hablar, la ex CQC relató su historia con detalles.

"Lo de Pettinato yo lo dije siempre, pero antes no te daban bola", remarcó sobre el cambio social que hizo relevante su historia. "A mi me toco padecerlo porque él se postulaba como conductor de CQC cuándo me convocaron a mí", explicó.

Inmediatamente comenzó a contextualizar los hechos. "Cuándo a mi me llaman yo firmo un contrato de tres años, pero lo firmo seis meses antes de arrancar cuándo todavía estaba en Mañanas Infernales. Por respeto a mis compañeros y por contrato, yo guardo el secreto", contó la conductora. "De repente empieza a circular el rumor, Pettinato se entera y me empieza a llamar diariamente para ver si efectivamente era yo la conductora, porque él se estaba autopostulando. En ese momento yo no tenía autorización de decirlo".

"Cuándo sale la noticia de que yo iba a conducir, él sale a decir que yo era la segunda opción porque lo habían llamado y dijo que no. A partir de ese momento dijo millones de veces que yo había hundido CQC, que le había hecho daño, y otras cosas", expresó recordando el momento. "Es un tipo que me maltrató continuamente, y además yo sabía por el testimonios de un montón de mujeres, que no era una persona que se comportaba demasiado bien".

Ernestina aclaró que no le interesa polemizar sobre el tema, pero recordó un momento incómodo que Pettinato le hizo pasar tiempo atrás. "Conmigo tuvo solo una situación puntual, en una grabación de La biblia y el calefón, en dónde yo le frené el carro. Él tenía un estilo que no hace falta que lo explique porque ya lo contaron muchas".

"Es algo que se repetía, pero una vez que le ponías el freno, él como que reculaba. El tema es que había mujeres que no tenían las mismas armas que otras para poner un freno", explicó Pais. "No es que él quería tener algo con vos, sino que buscaba demostrar poder y lo hacía a través del acoso en algunos casos, y del maltrato en otros. Esto que yo digo lo dijeron un montón de mujeres, pero nadie las escuchó".