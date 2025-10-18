Es hija de dos grandes estrellas de Hollywood, vivió una historia de amor de película y protagonizó una boda de ensueño

La historia de amor de Stella del Carmen Banderas y su flamante esposo Alex Gruszynski parece el guion de una película de Hollywood. La actriz de 29 años -única hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith- dio el sí este sábado junto a su compañero en una ceremonia memorable.

La boda transcurrió en un monasterio del siglo XII rodeado de viñedos y ubicado en la provincia de Valladolid, España. Los protagonistas se encargaron de resguardar su intimidad: la prensa fue blindada y los invitados debieron asistir a la celebración sin sus teléfonos celulares.

Stella Banderas y su flamante esposo Alex Gruszynski instagram.com/stellabanderasgriffith

Según trascendió, la íntima ceremonia fue oficiada por Blake Lee. Stella caminó hacia el altar de la mano de su padre mientras sonaba una canción compuesta por su tío abuelo. Una vez que los tortolitos dieron el sí, la banda de sonido habría interpretado “Here, There and Everywhere”, de The Beatles.

“Soy muy afortunada de poder casarme en el país que me vio nacer”, le había revelado la flamante novia a la revista ¡Hola! un tiempo antes de sellar el enlace en el antiguo convento románico en España.

Un amor de película

Stella Banderas es la única hija que tuvieron juntos Banderas y Griffith durante los 18 años que duró su relación. Ella y Alex Gruszynski se conocen de toda la vida: su primer encuentro fue en pre-escolar. Luego fueron compañeros de colegio en el Wagon Wheel School de Los Angeles, entablaron una gran amistad y más tarde se enamoraron. La primera etapa de novios la vivieron entre el 2015 y el 2019. Cuando se separaron, Stella mantuvo un romance con Eli Meyer, el hijo del exagente de talentos Ronald Mayer.

“¡Puedo salir con mi persona favorita sobre la faz de la Tierra para siempre!”, compartió Stella del Carmen a través de sus redes sociales cuando se comprometió con su marido Getty Images

En el 2023, Stella y Alex se dieron una nueva oportunidad, y blanquearon su regreso el día de San Valentín al compartir un beso apasionado en sus cuentas de Instagram. No había más dudas: eran el uno para el otro.

En agosto del año pasado comenzaron los preparativos de la boda. “¡Puedo salir con mi persona favorita sobre la faz de la Tierra para siempre!”, había anunciado Stella a través de sus redes sociales junto a una fotografía del anillo de compromiso.

Stella y Gruzinsky también comparten su pasión por el cine. La hija menor de Melanie tuvo su debut como actriz en la película de 1999 Locos en Alabama, que dirigió su padre y protagonizó su madre. Además, se graduó en Estudios Narrativos en la Universidad del Sur de California. Por su parte, Gruzinsky se graduó en Business Administration en la Wake Forest University y se especializó en Finanzas en la USC Marshall School of Business. Él fundó la aplicación Nova, junto al fotógrafo Aidan Cullen, una plataforma diseñada para dar visibilidad a nuevos artistas. También es parte del staff de William Morris, una de las principales agencias de talentos del sector de los medios y el entretenimiento con sede en Hollywood.

Stella Del Carmen y cómo es ser “la hija de...”

Stella nació en España y es hermana de la actriz Dakota Johnson y de Alexander Bauer por parte de su madre

En varias oportunidades la joven reconoció que disfruta de una vida llena de oportunidades gracias a formar parte de una de las familias más célebres de Hollywood, pero que lamenta no poder disfrutar del anonimato y de la intimidad.

“Los primeros años de mi vida los pasé viajando de rodaje en rodaje, llevo recorriendo el mundo desde que nací, he ido a colegios increíbles”, comentó en una oportunidad. “He sido bendecida con un estilo de vida y unas oportunidades que la mayor parte de la gente no podrá experimentar”, contó quien a los 16 años, por ejemplo, tuvo el privilegio de conocer al que fuera presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su propia casa.

Griffith y el protagonista de La máscara del Zorro se casaron en 1996 y en 2015 se separaron, pero mantienen una buena relación en la actualidad, después de algún tiempo de idas y vueltas EFE

La joven empresaria también contó, en una columna publicada en la revista Vanity Fair, que durante su adolescencia comenzó a sufrir el peso de la fama de sus padres. “Pude olvidarme por completo durante varios años hasta que terminé el secundario y llegué a la universidad en una ciudad distinta y la primera frase que me decía todo el mundo era: ‘¿Tu padre es Antonio Banderas?’. O los cuchicheos a mis espaldas eran: ‘¡Su madre es Melanie Griffith!”, señaló la nieta de Tippi Hedren. De todas maneras, la hija de Banderas y Griffith expresó que se considera una verdadera afortunada y admitió que su vida es “un precioso regalo”.