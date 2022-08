Stella, la introvertida hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: su rol como empresaria y un noviazgo de bajo perfil

Stella Banderas Griffith se presenta, ante sus más de 180 mil seguidores en Instagram, como una storyteller, es decir como una “narradora de historias”, pero no de cualquier historia. “Cuento relatos multimedia”, aclara la joven de 25 años que encontró la fama sin buscarlo y que llegó de la mano de sus padres, Antonio Banderas y Melanie Griffith. Ella, en cambio, aunque suele acompañar a los actores a determinados eventos, no se expone demasiado y en sus redes sobrevuela una cierta timidez a la hora de compartir su vida privada con extraños.

De todos modos, Stella del Carmen, quien nació en España el 24 de septiembre de 1996, quiere ser actriz, e hizo su debut cuando era tan solo una niña, pero con los mejores compañeros de aventura: con su madre como protagonista y con su padre como director. La pequeña Stella tuvo el rol de Marilyn en el largometraje de 1999, Locos en Alabama. Cuando supo con certeza que quería seguir actuando, empezó a formarse en California y luego se instaló en Nueva York para estudiar en la escuela de Stella Adler, donde se inscribió en 2018.

El primero en reaccionar ante la noticia fue Antonio. “Mi hija Stella está ahora estudiando Arte Dramático. Nos ha sorprendido a todos porque ella no quería estar delante de las cámaras y de repente quiere dar ese salto”, le contó el actor de Dolor y gloria a la revista ¡Hola! Previamente, Stella estudió arte en la Universidad del Sur de California y no quiso exponerse. De todas formas, con el correr del tiempo, le empezó a tomar el gusto a las cámaras cuando se inició en la industria en el mundo del modelaje. De hecho, en sus redes sociales, donde tiene muy pocas fotos publicadas, se la puede ver preparándose para desfiles de Dior y para ser el rostro de las portadas de las revista Vogue y Elle de España.

Si su padre se sorprendió por las ganas de Stella de dar sus primeros pasos como actriz es, precisamente, porque es una joven muy introvertida y recelosa de su intimidad. Stella muestra su costado más reflexivo en Instagram, con imágenes de la vida al aire libre, ocasionales postales con amigas, alguna foto de espalda de sus viajes por Europa, y reflexiones sobre libros y guiones que reciben comentarios de su madre, con quien siempre se mantuvo muy unida, al igual que con Banderas, cuando el matrimonio se disolvió en 2015.

Por otro lado, la joven utiliza las redes para, como ella misma lo expresó en su breve biografía, ofrecer historias multimedia. Stella comparte con sus seguidores cortometrajes filmados y editados por ella misma que ponen el foco en la cultura de ciudades como México y en la yuxtaposición de viñetas de la naturaleza con las de su cuerpo. Su última publicación hasta la fecha, realizada hace cuatro días, muestra a la joven con el cabello más corto, en ropa interior y en un rincón de su casa. La delicadeza de la fotografía la traslada a sus trabajos visuales. Es por eso que quizá no sorprenda si un día quiera formarse como directora.

Asimismo, esta joven de las mil caras reveló, también a través de Instagram, que es la CEO de una empresa de belleza llamada LIGHTBOUND, que esta semana cumplió un año. Stella lanzó al mercado aceites con variedad de fragancias cien por ciento naturales. “Son para el cuerpo, el alma y la Tierra”, expresó la joven empresaria que también es la responsable del look and feel del Instagram de su compañía, una en la que abundan fotos con la naturaleza siempre de fondo y con citas alusivas a lo que busca hacer con LIGHTBOUND.

En cuanto a su vida privada, Stella se encarga de mantenerla de ese modo. De todas formas, no se sorprende cuando los flashes la captan en caminatas con sus padres o bien en viajes con su novio, Eli Meyer. Este miércoles fue fotografiada en Nerano, Italia, en compañía de su pareja, con quien comenzó una relación hace tres años. Stella es la cuñada de Jennifer Meyer, la diseñadora de joyas que estuvo casada, hasta el año 2016, con el actor Tobey Maguire.

Stella Banderas Griffith

En cuanto a Eli, el novio de la hija de Melanie y Antonio es hijo de Ronald Meyer, vicepresidente de NBC Universal y uno de los hombres más influyentes de Hollywood, y de la filántropa Kelly Chapman. Además de querer incursionar en la actuación como su pareja, Meyer trabajó en la agencia de publicidad Concepts Art y fundó Curate, una plataforma para encontrar freelancers. La relación entre ambos se inició con perfil bajo y así se mantiene.

La única vez que la joven fue noticia fue cuando anunció que quería acortar su apellido ante la Ley. “Por lo general, no uso Griffith cuando me refiero a mí misma o en documentos”, explicó en la solicitud, a la que tuvo acceso el medio The Blast. “Entonces, eliminar el nombre coincidiría con mi uso habitual”, señaló Stella, quien sí mantiene ambos apellidos en sus redes sociales.

Stella junto a su mamá Melanie Splash News/The Grosby Group