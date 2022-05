Verónica Lozano y un cumpleaños diferente: té con amigas, el recuerdo de su accidente y la emoción por el mensaje de su cirujano

La producción de Cortá por Lozano se guardó los últimos minutos del envío de hoy para sorprender a su conductora. En el día de su cumpleaños, y luego de haber sufrido un grave accidente que casi le cuesta la vida, a Verónica Lozano le prepararon una sorpresa muy especial: un té con sus amigas más queridas, la presencia de su hermana y algunos mensajes que la emocionaron hasta las lágrimas.

“Bueno, hay sorpresa. No sé, una maestra de la infancia... ¿Qué puede ser? ”, arrancó bromeando Lozano a la espera de su regalo. Luego, reveló que cumple 52 y bromeó con la posibilidad de que se lo llevaran al piso a Farooqi, el cirujano que la operó en Aspen luego de caerse de la aerosilla en febrero de este año.

“¿Será Pepé Pompín? ¿Será Leo Montero?” , siguió, entre risas. Poco después, Lozano develó el misterio: detrás de un telón, aparecieron sus mejores amigas y su hermana, sentadas en una mesa lista para tomar el té y decorada para la ocasión.

Verónica Lozano cumplió 52 y lo festejó con sus mejores amigas en el piso de su programa

Luego de los besos, los abrazos y la música emotiva que enmarcó la situación, Lozano presentó a Cecilia, “la Chu”, su amiga del colegio; a Analía Franchín, a la tía Piru, su hermana del alma -que viajó de Estados Unidos- y a Marilú. “La verdad es que no me lo esperaba”, confesó. De inmediato, el estudio de Paramount+ se convirtió en el living de una casa cualquiera y las chicas se pusieron a charlar. “No me dijeron nada” , pasó factura Lozano, mientras las amigas le contaron que pasaron por maquillaje y que también se sacaron una foto con Lali, la gran invitada del programa de hoy. “Re cholulas”, confesaron.

“Es un cumpleaños especial hoy, ¿o no?”, le preguntó Franchín. “Re, la verdad es que sí”, reconoció la conductora, quien en febrero se fracturó los talones y luego de pasar por el quirófano enfrentó una larga recuperación para poder volver a caminar. “Es un cumpleaños distinto. Yo dije ´Me caí de la silla pero no cambié´. Lo dije en el sentido del festejo. Pero la verdad es que e s un cumpleaños muy especial después de lo que me pasó”, confió.

La caída de Verónica Lozano desde una aerosilla en Aspen, Colorado

Tras contar que amaneció “con flores y con amor, con Jorgito y con Antony” -por Jorge Rodríguez, su pareja, y Antonia, su hija- explicó que ir al canal le da mucho placer, “y verlas a ustedes ni me imaginaba”, resaltó emocionada. “Soy una mujer muy feliz. 52 años, la verdad es que volví a nacer, volví a vivir”, reconoció. ”Ahora voy a festejar el 30 de mayo y el 8 de febrero, así que doble caja”, pidió entre risas.

Lozano aprovechó el momento para agradecer a todos los que hacen el programa, tanto detrás como delante de cámara, y Franchín anunció un saludo muy especial. De inmediato, apareció en pantalla la imagen del doctor Khan-Farooqi. “Hola Verónica. Estoy muy agradecido de estar en tu programa. Antes que nada te deseo un feliz cumpleaños”, comenzó su saludo el profesional. Para ese momento, Lozano ya estaba llorando.

El llanto de Lozano al ganar un Martín Fierro

Con un muy claro español, el cirujano siguió: “Yo se que es un cumpleaños muy especial para vos y espero que puedas disfrutarlo. Me impresiona mucho cómo te vienes recuperando. Me enteré que ya estás caminando y haciendo ejercicio. Como bien sabes tus fracturas fueron severas, no podrías haberte recuperado tan bien sin tu sonrisa permanente, tu trabajo duro, y sin el apoyo de tu familia increíble ”, continuó el médico. Lozano, sin poder contener ni las lágrimas ni la emoción, se tapó la cara. “Tu actitud positiva y el amor entre Jorge y vos son inspiraciones para mi. Mi deseo es que podamos encontrarnos otra vez pero fuera del hospital”, completó.

“Son unos hijos del mal”, dijo Lozano cuando terminó el saludo, todavía con el pañuelito en la mano. “Yo lo dije en joda. Me re emocioné. ¿Ustedes vieron lo que es? Es un amor”, resaltó. Luego de que Franchín y el resto de las invitadas resaltaron el empuje de la conductora, Lozano explicó que no le gusta ponerse como ejemplo de nada pero que si su historia sirve para inspirar a otros , “está bien”. “Yo entendí con esta situación que lo que nadie me podía quitar era cómo yo lo encaraba”, reconoció. Los médicos que trabajan en su recuperación aquí, Andrea Perrota y Alejandro Iglesias, también le enviaron saludos.