Estelita Muñoz: fue una de las secretarias de Roberto Galán, hizo teatro de revistas con Moria y dejó todo por su familia

Fue una de las históricas secretarias de Roberto Galán en Si lo sabe cante y arrancaba suspiros con su belleza y simpatía. Hizo teatro de revistas, un programa de humor con Javier Portales y Mario Sánchez, pero se enamoró del periodista Luis Ventura, con quien tuvo a Facundo y Nahuel. Con la llegada de la maternidad, ella decidió dedicarse a su familia. Sin embargo, Estelita Muñoz, como todos la conocen, volvió durante un tiempo frente a cámaras con Infama cuando Santiago del Moro conducía en América, y hasta hace un tiempo estuvo en Crónica, en El run run del espectáculo. En una charla con LA NACIÓN, Muñoz recordó su época de cazadora de autógrafos, cuando venía de su Acevedo natal a Buenos Aires para ver a sus actores favoritos en la puerta de los canales de televisión y contó que empezó de casualidad cuando un fotógrafo le propuso hacer publicidades gráficas. También habló de su matrimonio con Ventura, de su escandalosa separación y por qué nunca lo perdonó.

A Muñoz le gusta estar en su casa de Lanús Oeste, donde vive con su hijo Nahuel, pero también tiene a Facundo muy cerquita, en la parte de adelante del PH que comparten con tres mascotas: la lora Gilda y los boxer ingleses Porky y Orson. Disfruta de los quehaceres del hogar, de hacer los mandados y de cocinar. Tanto que una vez por semana hace vivos para Instagram y enseña a cocinar desde su cocina, la comida que come la familia. “Me gusta mucho cocinar y dicen que lo hago bien. Mis hijos me ponen puntaje después de cada comida y siempre son buenos. Hago de todo, desde pastas hasta comidas elaboradas y me salen ricos los asados” cuenta. Y detalla por qué dejó el programa El run run del espectáculo: “Tenía que trabajar los domingos y son los días que le dedico a mi familia y a salir con mis amigas; no me banqué mucho tiempo porque extrañaba todo eso. Ahora me ofrecieron trabajar en radio, pero me cuesta salir de mi casa. Prefiero atender a mis mascotas, estar con mis hijos que vienen a tomar mate, a charlar; somos muy unidos. Facundo hace espectáculos en televisión, y Nahuel fotografía en el diario Crónica”.

Estelita Muñoz: "Me cuesta salir de mi casa. Prefiero atender a mis mascotas, estar con mis hijos que vienen a tomar mate, a charlar; somos muy unidos" Rodrigo Nespolo - LA NACION

-¿Tu sueño de ser actriz quedó en el pasado entonces?

-Era otro momento... Yo era muy jovencita cuando empecé a hacer publicidad. Nací en Acevedo, cerca de Pergamino, y veníamos a visitar a mi hermana mayor que vivía a Buenos Aires. Como toda pueblerina era un gran plan ir a la puerta de los canales a esperar a los actores y pedirles autógrafos. Con mi hermana pasábamos toda una tarde en la puerta de Canal 9, sobre todo, y veíamos a Antonio Grimau, Silvestre, Arnaldo André. A veces les pedía hasta tres autógrafos por día al mismo actor [risas]. Ahí conocí a Alejandro Romay cuando yo estaba parada en la puerta con mi hermana y él salió del canal en la época que hacía los almuerzos con Nélida Lobato. Paró el auto, me pidió que me acercara y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que esperaba a los artistas para saludarlos y él me respondió que yo no tenía que estar afuera, sino adentro, en un estudio. Me dijo que entrara a hablar con su hijo Omar. Me dio mucho miedo el portero y nunca lo hice. Yo era muy llamativa porque tenía el pelo largo hasta la cintura, rubio, muy flaquita. Tendría 15 años.

-¿Te imaginaste alguna vez estar del otro lado de la pantalla y que te pidieran autógrafos a vos?

-No, nunca. Todo se dio de casualidad. Un día un fotógrafo me propuso hacer fotos para un almanaque, como se usaban antes, pero yo tenía un poquito de miedo y no lo hice. Tuve muchas oportunidades que rechacé por inexperiencia, vergüenza, miedo. Sí me animé a hacer publicidades gráficas y después se dio la oportunidad de entrar a Música total, en Canal 7.

Estelita Muñoz empezó haciendo publicidades gráficas antes de llegar a la pantalla chica

-Tu momento de mayor popularidad fue con Roberto Galán en Si lo sabe cante, ¿qué recuerdos tenés de ese momento?

-Eso le dio un cambio total a mi vida , hacía lo que me gustaba, la gente me pedía autógrafos, salíamos de gira por las provincias. Estuve casi cuatro años con Roberto y después me casé , tuve a mi hijo y no quise seguir. Hace poco estuve con Florencia, la hija de Roberto que lo acompañaba mucho porque cuando estábamos en Canal 5 de Rosario pasaba de jueves a domingos con su papá y compartía la habitación con otra chica y conmigo. Fue lo mejor que me pasó en la vida; Roberto era un tipo bárbaro, inteligente, contaba historias. Era otra televisión muy distinta a la de hoy. Nos cuidaba mucho.

-Y las secretarias tenían su propio show...

-Era un tipo muy generoso que permitía que todos sobresalieran; no era él solo. Quería que nos luciéramos las chicas y los músicos en su show. Por muchos años nos seguimos viendo; estuvo en mi casamiento y muchas veces venía a mi casa a comer asado. También fue una casualidad estar en Si lo sabe cante . Un día me crucé con Ricardo Berbari, un productor que fue manager de Luis Miguel y trajo a la Argentina a Raphael y tantos otros, y me preguntó si me gustaría trabajar con Galán en televisión. Le dije que era mi sueño porque mi pueblo se paralizaba para verlo. Le habló a Luis Formento, que era el tío de Jorge y escribía chimentos en el diario La Razón, que hizo el contacto y al otro día me llamó el mismísimo Galán y me citó en Canal 11. Me dijo que hiciera unas pruebas de vestuario, que me iban a dar el trajecito de secretaria y unas botas, y que podía empezar cuando estuviera lista.

-También trabajaste con grandes del humor como Javier Portales y Mario Sánchez, ¿cómo fue?

-Fue en Humor cinco estrellas y aprendí mucho de ellos. Me decían de qué lado tenía que ponerme para que la luz me diera bien, cuándo tenía que intervenir; ensayábamos para que me sintiera segura. Yo hacía de secretaria de Portales que era el dueño de un canal de televisión al que venía Mario Sánchez con su jaulita y sus pajaritos y todo eso. Fueron muy generosos y me ayudaban mucho . Además, estuve en la obra Fiestísima, donde imité a Mirtha Legrand, y en Fiestísima 2, donde hice de Tita Merello bailando un tango.

-¿Tuviste oportunidad de trabajar en ficciones?

-Tuve una participación en El fausto criollo con Luisa Vehil, Miguel Ángel Sola y Daniel Fanego. Recuerdo que íbamos a Manzanares a grabar en una pulpería; un colectivo nos buscaba en un punto de la avenida del Libertador y estábamos allá desde la mañana a la noche; me cansó. Me habían dado unas botas que eran número 40, mucho más grandes de lo que calzaba... Ni vi la película y apenas fui extra, pero conocí a estos grandes del cine. N unca estudié teatro, todo era improvisado . Pertenecía a la agencia de modelos AMA (Asociación Modelos Argentinos) y hacía mucha gráfica, por mi altura. Y por ahí aparecía alguna oportunidad que me ofrecían, pero no tomé clases de nada. También estuve en Infama cuando conducía Santiago del Moro, con quien todavía nos mandamos mensajes. Me encantó la experiencia.

-Durante un tiempo fuiste y viniste de Acevedo, ¿cuándo te mudaste a la gran ciudad?

-A los 18 años me vine sola y vivía en un hotel de señoritas. Y de casualidad trabajé en teatro de revistas gracias a una amiga que tenía contacto con gente cercana a Carlos Petit. Trabajé con Moria Casán. Era bailarina sin saber bailar; hacía presentación y final. Me llevaron a una gira también, pero no me gustó el ambiente. Siempre fui campechana, vergonzosa. Esa no era mi vida. Moria era divina, charlábamos mucho, me daba consejos, me explicaba. En esa época ella era pareja de Carlos Sexton. Adoro a Moria.

-¿Cómo conociste a Luis Ventura?

-Era secretaria de Galán y me hizo una nota para la revista Flash. Lo veía en Los años locos cuando yo iba con mi amiga, una vez me invitó a salir y a los pocos años nos casamos. Estuvimos 27 años juntos.

Estelita Muñoz asegura que después de 27 años de estar junto a Luis Ventura, luego de separarse no pudieron tener ningún tipo de relación: "No pude perdonar la traición" Rodrigo Nespolo - LA NACION

-Tuvieron una separación escandalosa, ¿cómo es la relación hoy?

-No hay relación. No, no pude perdonar la traición. Pidió disculpas y quiso volver, pero no. Yo me había casado para toda la vida y la decepción fue enorme.

-¿Pensás que van a reencontrarse alguna vez?

-Vive a tres cuadras de mi casa y él ve a sus hijos, que van todas las mañanas a su casa. Aunque pasaron diez años, a mi casa no entra más. En diciembre se casa mi hijo Facundo y quizá haya un reencuentro, seguramente. Mi nuera me pidió que fuera la madrina; es maestra jardinera, y es de Lanús. Estoy contenta porque es una buena chica.

-¿Volviste a enamorarte?

-No, nunca nada. Si apareciera, bienvenido sea. Yo salgo con mis amigas, vamos a centros de jubilados a comer, bailar y charlar todos los domingos. Me costó años poder salir adelante . Me costó ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Tuve la ayuda de mis hijos, y de mi hermana mayor, especialmente, y de mis amigas de fierro. La pasé muy mal, estuve medicada, no podía dormir. Al principio yo me echaba la culpa y no la tenía. Cuando me lo hicieron entender, empecé a salir adelante. Hoy estoy muy bien y en paz porque no cometí ningún error. Soy muy querida y estoy bien rodeada.

