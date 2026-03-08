Qué se sabe del supuesto romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito
El futbolista francés y la actriz española fueron vistos entrando al mismo hotel y tomando un autos juntos en París, lo que disparó las versiones de este amor internacional
Los rumores sobre un posible romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito comenzaron a circular con fuerza en las últimas horas y nadie habla de otra cosa en las redes sociales. Diversos medios internacionales se hicieron eco de una cena en un hotel en París, lo que despertó especulaciones sobre una supuesta relación entre el futbolista francés y la actriz española, en lo que sería una de las sorpresas sentimentales de este 2026 que recién comienza.
Las versiones surgieron después de que trascendiera que el delantero del Real Madrid y la intérprete ibérica coincidieron en una cena en la capital francesa, situación que rápidamente encendió las especulaciones sobre un posible vínculo entre ambos. En un video que circuló en las redes sociales se pudo apreciar a los dos entrando al mismo restaurante de un hotel céntrico con minutos de diferencia.
Según las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, se los puede ver aparentemente compartiendo un momento cercano y distendido, lo que muchos interpretaron como una actitud cómplice entre el futbolista francés y la actriz madrileña. Ester entró al hotel muy elegante y tapándose la cara, mientras que el delantero llevaba una campera beige y una gorra, fiel a su estilo.
Otro de los videos que dio para comentar a todos fue este fin de semana, donde se lo vio entrar a Kylian a un auto que lo esperaba sobre la calle. El jugador de fútbol ingresó a la camioneta y dentro se pudo visualizar la presencia de una mujer muy parecida a Ester que lo estaba esperando dentro. Por la calidad de la imagen y la gorra que llevaba puesta la mujer no se pudo confirmar que se trataba de la artista, pero todos los indicios indican que sería ella quien fue a buscar al jugador.
Por ahora, ninguno de los dos protagonistas se pronunció sobre las imágenes tomadas en la llamada “ciudad del amor”. Por ese motivo, habrá que esperar a que alguno de ellos aclare si se trata de una relación en ciernes o simplemente de un encuentro entre amigos. Los clips parecen indicar que, por el halo misterio que manejaron estas dos estrellas internacionales, se estaría cocinando el inicio de un amor que dará mucho que hablar.
La vida sentimental de Expósito suele generar gran interés entre sus fanáticos alrededor del mundo. La última relación confirmada de la estrella de la serie Élite fue con el actor uruguayo Nico Furtado, con quien fue vista públicamente en distintas ocasiones. En tanto, Kylian Mbappé mantiene un perfil bajo en su vida sentimental, con varias parejas que se mencionaron pero ninguna confirmada oficialmente.
De esta manera, la posibilidad de un romance entre la actriz española y la estrella francesa del Real Madrid ya se volvió tema de conversación en redes sociales, donde los comentarios y las especulaciones se multiplicaron rápidamente. Si se confirma este nuevo amorío entre la figura del Real Madrid y la famosísima actriz española estaríamos hablando de una de las parejas más aclamadas del espectáculo y el deporte a nivel internacional.
