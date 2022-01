Gianinna Maradona y un esclarecedor y polémico mensaje dedicado a Daniel Osvaldo: “El 24 de diciembre elegimos distintos caminos”

Vecinos, amigos, más que amigos, pareja, ¿exnovios? La relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo fue transformándose y a pesar de que la mayoría del tiempo que pasaron juntos evitaron dar precisiones sobre su vínculo, este sábado la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe compartió un extenso texto en las redes sociales con datos, fechas y alguna que otra indirecta para quienes se mostraron críticos con la relación.

Después de idas y vueltas; de ocultarse y mostrarse acaramelados, Maradona y Osvaldo decidieron terminar el año juntos en Miami. Sin embargo, sus planes de vivir una escapada romántica de ensueño quedaron truncos. Lejos de mostrarse junto a su novia, el exfutbolista comenzó a ser retratado, como en los viejos tiempos, en locales nocturnos rodeado de amigos y de mujeres.

Ante la ola de rumores, Gianinna decidió contar su verdad, y lo hizo este sábado en una historia de Instagram. Allí, la hija de Maradona compartió una foto en la que se la ve abrazando a Osvaldo, y sobre ella escribió un extenso texto dedicado tanto a él como a los que critican aquel vínculo.

“Ya se lo mandé a él, por eso lo comparto con ustedes. Aunque van a seguir hablando e inventando, esto soy yo. Y me vale más ser yo que ser algo que no”, escribió Giannina, a modo de introducción. Luego, transcribió el mensaje que le envió al exfutbolista.

“Para mí siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto... Si bien lo sabés, y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender, ¡como lo dijimos mil veces! Saluuuuu’ por eso. Al ser dos personas públicas hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece ”, comienza el texto.

Y continúa: “El 24 [de diciembre] elegimos distintos caminos. Pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Yo soy eso. ¡Lo que sean los demás no corre por mi cuenta, ni por la tuya! Sé feliz hoy, mañana y siempre. ¡Yo prometo que también! Allá vamos 2022 y a los mil años más también les hablo”. De esta manera, daba cuenta de la fecha exacta en la que dieron por terminado su noviazgo.

“ La grandeza de lo simple que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida, como se nos cante el or... Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupa los dos huevos que no tengo” , continúa, fiel a su estilo confrontativo.

Y culmina: “Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. ¡Avanti Stone! La vida es una y solo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser. ¡La opinión es de todos, la vida es mía!” .

El mensaje de la hija de Diego Maradona, dedicado a su expareja instagram.com/giamaradona

El mensaje fue publicado luego de que el futbolista decidiera cerrar su cuenta de Instagram, tras haber protagonizado una pelea en el baño de un boliche, varios cruces virtuales con periodistas y seguidores, y después de que trascendieran imágenes en las que se lo veía a los besos con una mujer.

Maradona y Osvaldo oficializaron su romance a principio de abril de 2021, luego de que la pareja fuera vista en público mientras compartía un paseo en catamarán en San Martín de los Andes. Hasta allí, el exfutbolista había ido a tocar con su banda Barrio Viejo, y Gianinna había ido a acompañarlo.

Sin embargo, los rumores que los vinculan sentimentalmente comenzaron a sonar mucho antes; en medio de la primera ruptura entre el futbolista y Jimena Barón, en 2015. En aquel momento, Barón y Gianinna eran amigas, pero desde ese momento, el vínculo se rompió. Si bien la intérprete de “La Cobra” asegura que sigue teniendo una buena relación con Dalma Maradona, de quien es amiga desde la infancia, no ocurriría lo mismo con la hija menor de Villafañe.