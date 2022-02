Estrellas en un flash: del nuevo rodaje de Jennifer Aniston en Hawaii al fin de la abstinencia de Ashton Kutcher y Mila Kunis

Son días agitados para las estrellas de Hollywood, que entre trabajo y salidas de ocio disfrutan del comienzo de este 2022. En Los Ángeles, Londres y Hawaii, los paparazzi están atentos a lo que hacen los famosos para fotografiarlos y llevar al mundo noticias sobre lo que se encuentran haciendo.

Jennifer Aniston, por ejemplo, disfruta del clima cálido en las famosas islas del Pacífico mientras filma escenas para su próxima película, Murder Mystery 2 . La actriz, que en unos días cumplirá 53 años, espera con paciencia y concentración el momento de la acción, bajo las órdenes de Jeremy Garelick y nuevamente acompañada por Adam Sandler.

Mila Kunis y Ashton Kutcher fueron capturados mientras salían de un restaurante de comida japonesa en West Hollywood. En las imágenes se pudo ver al actor llevando en su mano una botella de vino, lo que comprueba que le pusieron final al mes de abstinencia que se habían propuesto a comienzos de este año . A través de las redes sociales, la pareja reveló que se sumaban al “Dry January”, un desafío que invita a no consumir bebidas alcohólicas durante enero. El pasado 31, el protagonista de That 70s show descubrió a su mujer preparándose un trago y no dudó en subirlo a sus redes sociales, bromeando que rompió el acuerdo y que no pudo aguantar estar todo un mes sin beber.

Ashton Kutcher y Mila Kunis se encontraron con amigos para comer sushi en Los Angeles Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Simon Cowell fue visto luciendo un yeso amarillo por las calles de Londres tras sufrir un accidente con su bicicleta eléctrica. El famoso productor musical y jurado de realities televisivos tuvo que ser hospitalizado de urgencia hace unos días luego de precipitarse del vehículo con el que avanzaba por una carretera a una velocidad de 30 kilómetros. “Fue llevado al hospital y las radiografías mostraron que se rompió el brazo. Lo enyesaron y ahora se está recuperando, pero necesitará descansar”, dijo una fuente cercana a Cowell al medio británico The Mirror.

Simon Cowell fue visto en Londres tras sufrir un accidente de bicicleta por el cual se rompió un brazo Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Joe Jonas y Sophie Turner se tomaron la tarde para salir de compras en Los Ángeles y fueron captados por los paparazzi. La pareja visitó varias tiendas hasta elegir lo que estaban buscando. Muy cerca de ellos, la estrella de Stranger Things Finn Wolfhard asistió a la avant premiere de la nueva película de Jackass.

Joe Jonas y Sophie Turner salieron de compras en Los Ángeles Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Finn Wolfhard asistió a la premier de la película Jackass Forever y dejó muy en claro que es fan del equipo de arriesgados humoristas VALERIE MACON - AFP

Johnny Knoxville, en el estreno de Jackass Forever, en el TCL Chinese Theater de Hollywood VALERIE MACON - AFP

En Pebble Beach, California, se realizó un torneo de golf profesional en el que participaron algunos famosos. Los actores Josh Duhamel, Bill Murray y Andy Garcia fueron algunos de los que disfrutaron de una tarde de deporte al aire libre, compitiendo para ver quien lograba el mejor puntaje.

Bill Murray en el AT&T Pebble Beach Pro-Am que se celebró en la Península de Monterey JED JACOBSOHN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Josh Duhamel también participó del torneo Orlando Ramirez - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Andy Garcia, muy a gusto durante la competencia Orlando Ramirez - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otro aficionado del deporte, Leonardo DiCaprio, acudió con amigos al partido que enfrentó a Los Angeles Lakers con los Portland Trail Blazers. Muy atento a los protocolos, el actor solo se bajó el barbijo para disfrutar de una bebida en el entretiempo.