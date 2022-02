Series: cinco nuevas comedias para ver durante el fin de semana

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana. Ya desde el título esta serie se propone como una parodia de las novelas y las películas adaptadas de ellas que hacen del vouyerismo un género en sí mismo. Lejos de la genialidad de La ventana indiscreta y más cerca de las livianas lecturas veraniegas, esos films ahora tienen esta divertida sátira en la que mirarse.

La ficción de ocho episodios gira en torno de Anna, una mujer que pasa sus días bebiendo cantidades obscenas de vino tinto, tomando pastillas y espiando a sus vecinos por la ventana. Las razones de su rutina son tan trágicas como ridículas. Anna se divorció después de la muerte de su única hija, asesinada durante una visita a la cárcel acompañando a su papá, experto forense encargado de entrevistas a los más crueles criminales. Claro que más allá del absurdo que plantea el guion, la puesta en escena se toma todo en serio y utiliza los elementos visuales y sonoros del thriller para contar la historia que se vuelve cada vez más delirante y divertida a medida que avanzan los episodios.

Con la narración en off de su personaje central, interpretado con la justa medida de emoción y comicidad por la talentosa Kristen Bell, repleta de frases hechas, clichés y sinsentido, la serie no deja de prestarle atención al misterio en el centro de la trama. Así, mientras los corchos de vino y las botellas vacías se acumulan en su cocina Anna emprende una investigación tan desprolija como hilarante para averiguar qué pasó con la chica en la ventana. Una temporada. Disponible en Netflix.

Dave Franco y Ben Schwartz en The Afterparty Aaron Epstein - Apple tv+

The Afterparty. Creada y producida por Christopher Miller, responsable junto a su socio Philip Lord de películas como Comando especial y las animadas La gran aventura Lego y Spiderman: un nuevo universo, esta comedia reúne a un elenco de grandes actores de comedia para un experimento que funciona desde el primer minuto.

Tal vez uno de los estrenos más originales de 2022 y sin duda uno de las mejores en lo que va del año, cada uno de los ocho episodios de The Afterparty juega con un género audiovisual diferente sin perder lógica ni coherencia. Y mucho menos la gracia. La excusa para el experimento es el reencuentro de exalumnos de una escuela secundaria en el que termina muerto uno de sus asistentes más prominentes: Xavier (Dave Franco), la estrella del cine y la música que llega a la reunión en helicóptero y propone su mansión como segunda estación de la fiesta.

“Todos somos los protagonistas de nuestra propia película”, dice la detective Danner, interpretada por Tiffany Haddish, cuando llega al lugar de los hechos y se propone descubrir al asesino entrevistando a cada uno de los presentes por separado. Así, cada episodio representa el punto de vista personal de los personajes puesto en escena con reconocibles elementos narrativos de diferentes géneros. En el primer episodio dedicado a Aniq (Sam Richardson), aparece la comedia romántica gracias a su renovado vínculo con Zoe (Zoe Chao), antigua compañera de clase. Luego llegará el turno del excampeón de fútbol americano juvenil cuyo relato se parecerá mucho a una película de acción y hasta habrá un episodio musical y otro animado para representar al resto de los personajes. Una temporada. Disponible en Apple TV+.

Bridget Everett y Kailey Albus en Somebody Somewhere, de HBO Max HBO Max

Somebody Somewhere. Hacia el final del primer episodio de esta serie, con lágrimas en los ojos, o ya derramadas, el espectador se preguntará qué sucedió para que una comedia con aires de película independiente lo conmoviera de esa manera sin dejar nunca de hacerlo reír. La respuesta no es una sola, pero comienza con Bridget Everett, protagonista e inspiración de este ciclo producido por los hermanos Duplass.

En la ficción de ocho episodios, Everett, reconocida comediante y cantante excepcional, interpreta a Sam, una mujer de mediana edad que después de años de vivir lejos regresa a su pueblo natal en Kansas para cuidar a su hermana enferma. Cuando comienza el programa, esa hermana ya falleció y Sam no sabe cómo lidiar con su ausencia ni con su propia vida. Sin rumbo, deprimida y con dificultades para reencontrarse con su familia, gracias a un encuentro fortuito con Joel (Jeff Hiller), un excompañero del secundario, Sam recuperará algo de lo que perdió en el camino. Y en gran medida su proceso de curación se hará a través de su primer amor: la música.

Gracias a unos sensibles guiones y las brillantes interpretaciones de Everett y Hiller, lo que podría haber sido una comedia imposible y una tragedia fuera de tono, resulta en una de esas pequeñas joyas inclasificables que cada tanto logran llegar a la pantalla. Una temporada. Disponible en HBO Max

Hit Monkey Star+

Hit Monkey. ¿Ted Lasso en una historia de Marvel como un asesino con superpoderes que se dedica a matar a otros villanos en la compañía de un mono? Bueno, no exactamente, pero algo de todo eso hay en esta serie animada adaptada del cómic que lleva el mismo nombre. Es que en el nuevo ciclo, Jason Sudeikis -el intérprete y uno de los creadores del buenazo de Ted Lasso- le presta su voz a un sicario sin nombre que viaja a Japón para asesinar a un prominente político y termina enredado en una conspiración, herido de muerte y adoptado por una manada de monos de la nieve. Entre ellos, uno de los simios más jóvenes desconfía del humano y hace bien.

Cuando los villanos invadan su territorio para matarlo, el único sobreviviente será el inteligente Hit Monkey, decidido a vengar la masacre de los suyos asesinando a cuanto malvado se cruce en su camino. Y lo hará acompañado del fantasma del sicario, siempre listo para tomarse todo en broma. Hasta a un mono armado con pistolas, metralletas y navajas y extremadamente peligroso. Una temporada. Disponible en Star+.

Sin novedad HBO Max

Sin novedad. Entre las varias producciones españolas disponibles en HBO Max, esta comedia policial adaptada de un programa australiano que a su vez tiene también una versión hecha en Hollywood, se ubica entre las mejores. El concepto es sencillo: una mirada realista y por ende humorística a la actividad diaria de policías y los criminales a los que persiguen. De un lado y el otro, la torpeza, los temas personales y el absurdo de la vida cotidiana se despliega gracias a las grandes interpretaciones de sus protagonistas.

En el caso español, todo gira en torno a los agentes Alonso (Arturo Valls) y Campillo (Carlos Areces) que llevan tres días de vigilancia en el puerto donde se supone llegará un cargamento de droga. Para pasar el tiempo y porque no tiene otra cosa que hacer, el dúo conversa sobre todo, pero especialmente sobre la “nueva fase” en la vida de Campillo que podría implicar el final de su matrimonio y el comienzo de su relación con personas de su mismo sexo. Por ahí se cuelan también las historias sobre las supuestas dotes de seductor de Alonso, la utilidad de llevar un unicornio inflable en el auto y los chistes a través de la radio que los comunica con la comisaria. Allí, la veterana Olivares (Pilar Castro), intenta entrenar a la inexperta Naiara (Adriana Torrebejano), entre las distracciones que provocan Alonso y Campillo y sus propios dilemas existenciales.

Con diálogos desopilantes y tres parejas de actores- a las duplas policiales se suman un par de criminales con preocupaciones casi filosóficas sobre su oficio-, en perfecto ritmo de comedia, Sin novedad, es una de esas series que nadie debería perderse. Una temporada. Disponible en HBO Max