Eugenia Tobal y la tierna historia del moisés donde dormirá la beba que espera Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2019 • 12:57

Eugenia Tobal está feliz. En pareja con Francisco García Ibar, cursa el sexto mes de embarazo y está a pleno con la preparación de la habitación de su esperada Ema, su primera hija. Esta semana compartió una dulce historia acerca del moisés donde dormirá la pequeña.

Con una foto de la cunita de mimbre pintada de blanco, Tobal explicó en su Instagram que ella, sus hermanos, primos y sobrinos durmieron allí durante sus primeros días de vida. Es que hace 56 años que el moisés es compartido de mano en mano en su familia, algo que solía ser muy común. Su abuela Beatriz, mamá de su mamá, fue quien lo compró para sus nietos y de allí en más se convirtió en un símbolo del vínculo amoroso familiar.

"Me emociona enormemente seguir con la tradición familiar de este moisés", escribió. "Se ha vestido tantas veces, de tantas maneras distintas pero siempre con un amor profundo. Mi abuela Beatriz (que ya no está con nosotros hace rato), la mamá de mi tía Alicia y de mi mamá Ofelia, lo compró para el primer nieto, hace ya 56 años. De ahí lo usaron mis cuatro primos, mis dos hermanos, yo, los hijos de mis primos, los hijos de mis hermanos y ahora mi hija Ema. Realmente es muy emocionante que esté tan cargado con este amor de familia. Las tradiciones, de las lindas, de las buenas y amorosas, no se tienen que cortar nunca. Gracias abuela Beatriz".

Tobal y García Ibar están juntos desde hace casi dos años, y fue en junio pasado que anunciaron que esperaban una hija. "Ema es el nombre que elegimos para nuestra beba. Ema significa fuerza, mujer con fortaleza. Si algo tendrá en su ADN es justamente fuerza. Fuerte es quien encara, quien no huye, quien muestra sin miedo su identidad, no se rinde y es capaz de vivir con alegría y coraje", había escrito la actriz al compartir con el mundo el nombre elegido para la niña.

Hace unos meses, Tobal explicó que a la hora de dar a luz le harán una cesárea ya que tiene trombofilia. "Ojalá muchas mujeres puedan acceder al análisis sin tener que pasar por tanto dolor de pérdidas. Yo lo puedo hacer por mi obra social y porque mi médico inmediatamente me mandó a realizar el estudio, pero todas tendrían que poder hacerlo. ¡Ley de trombofilia ya!", había escrito en su cuenta de Instagram.