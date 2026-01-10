Eugenia Tobal recordó su paso por MasterChef Celebrity y fue contundente al hablar de Germán Martitegui

Durante su paso por Ángel responde (Bondi Live) Eugenia Tobal tuvo un mano a mano con Ángel De Brito en el que se sinceró respecto a su paso por MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). La actriz se animó a participar por primera vez del reality y todo parecía indicar que llegaría lejos. Sin embargo, en la emisión del miércoles 10 de diciembre de 2025 quedó eliminada luego de que el jurado salvara a Sofía “La Reini” Gonet. Se dijeron muchas cosas respecto a su salida, entre ellas que el entredicho que tuvo al aire con Germán Martitegui fue un punto de quiebre. Ahora, la actriz salió a aclarar los tantos, contó él detrás de escena de su renuncia y reveló qué pasó realmente con el cocinero.

“Estaba pasando mal fuera del programa”, reveló Tobal durante la entrevista con De Brito el viernes 9 de enero. “Estaba detonada, no sé cómo llegué a fin de año”, reconoció. La salud de su perro Romeo la tenía extremadamente preocupada y sentía la necesidad de estar en su casa. A eso se le sumó al estrés que le significaba el programa, las largas jornadas en el estudio, la presión de preparar los platos y hacerle frente a las devoluciones del jurado sin ser una profesional en la cocina. Cuando puso las cosas en la balanza, la parte negativa sumó más que la positiva.

Así fue la eliminación de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity

“Fue muy interesante probar el formato, me gustó la idea. Yo siempre decía que no porque no me sentía muy cómoda con el formato reality”, reconoció, pero, al cumplir 50 años, decidió animarse. Sin embargo, según sus propias palabras, una vez ahí entendió por qué anteriormente rechazó la propuesta de participar de MasterChef.

“Por Martitegui, te maltrataba, te decía cosas feas”, lanzó De Brito sin vueltas. Tobal aseguró que no, que entre ellos estaba todo bien. “Él es distante y es muy tímido también. Asume que tiene una mala forma, no era puntualmente conmigo”, sostuvo la actriz con respecto al cocinero. No obstante, reconoció que hubo una situación en la que se cruzaron: “Yo estaba mal, no estaba muy receptiva, estaba muy sensible. Me dijo una pavada del plato, como un ‘no entendés lo que te estoy diciendo’”. Esto a ella no le simpatizó nada. Aparentemente, alguien la escuchó hablar de lo sucedido cuando terminó la grabación y la situación no tardó en hacerse pública.

Durante su paso por MasterChef, Tobal tuvo un cruce con Germán Martitegui, pero, según sostuvo, lo hablaron y aclararon Adrian Diaz Bernini

Pese a eso, se acercó a hablar personalmente con Martitegui para aclarar los tantos. Si bien reconoció que lo que le dijo el cocinero no le gustó, también asumió que en ese momento “estaba muy sensible, re llorona” por todo lo que le sucedía puertas afuera. Más allá de eso, explicó que no renunció porque, por contrato, no podía hacerlo.

Tobal reconoció que aunque no tuvo una mala experiencia en MasterChef, no volvería a participar de un reality Adrian Diaz Bernini - Gentileza Telefé

Tras su salida del reality, Eugenia Tobal habló con LA NACION y también reflexionó sobre lo sucedido al aire con Martitegui y la conversación que tuvieron fuera de cámara. “Hablamos, nos abrazamos y está todo bien. No pasó nada con Germán. A lo mejor dijo algo de una manera que me chocó. Las críticas están buenísimas y yo las acepto, pero las constructivas están más buenas que las destructivas. Siempre. Tampoco fue una crítica destructiva… Quizá fue la forma, pero nada más. Todos juegan un rol, cada uno tiene su personaje. Y tal vez yo estaba muy sensible porque no fueron días muy agradables para mí durante dos semanas… Viví momentos tensos en mi vida personal y también hago un mea culpa porque uno está más susceptible“, sostuvo.

Si bien las cosas con el jurado se aclararon y ahora atraviesa un mejor momento personal, Tobal le reconoció a Ángel De Brito que, aunque no la pasó mal en MasterChef, no volvería a participar de un reality.