MasterChef Celebrity (Telefe) tiene un nuevo eliminado. La noche del miércoles 10 de diciembre, luego de un curioso desafío, Eugenia Tobal quedó eliminada de la competencia culinaria conducida por Wanda Nara y con Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular como jurados.

Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 10 de diciembre

En la gala de eliminación de Masterchef Celebrity del miércoles 10 de diciembre, el jurado introdujo un desafío dividido en dos partes. El mismo consistió en preparar cuatro huevos fritos perfectos en diez minutos, con el incentivo de que el ganador subiría directamente al balcón, salvándose de la eliminación. Tras la presentación de los platos por parte de los participantes, los chefs degustaron y determinaron que los mejores huevos fueron los de Ian Lucas y Andy Chango, este último fue, además, el ganador de la prueba.

Luego, los participantes tuvieron que preparar una receta con distintos tipos de huevos. El plato de Eugenia Tobal, un revuelto Gramajo, resultó ser su paso en falso en la gala de eliminación, convirtiéndola en la nueva participante en tener que abandonar el programa. La actriz le reveló al jurado haber cometido un error crucial en la preparación. Explicó que se sintió confundida con la receta y optó por un plato que le traía recuerdos de su hogar.

Durante la degustación, los chefs no tuvieron piedad con las falencias de la preparación. Donato de Santis señaló que el revuelto estaba “denso y secón” y notó un claro exceso de sal. El desempeño de Eugenia fue comparado con el de Sofía “La Reini” Gonet, cuyo plato de cintas a la carbonara fue destrozado por Germán Martitegui debido a que el huevo se había secado por completo.

A pesar de la dura crítica al plato de Sofía, el jurado deliberó y determinó que el peor plato de la noche fue el de Eugenia Tobal, lo que le valió su eliminación. En la despedida, Germán Martitegui le deseó lo mejor, y Donato de Santis le dedicó unas emotivas palabras: “Solo el plato queda afuera, vos quedás en nuestro corazón”.

Qué participantes se fueron de MasterChef 2025

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Eugenia Tobal , actriz, fue la séptima eliminada.

, actriz, fue la séptima eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el sexto eliminado.

, humorista e influencer, fue el sexto eliminado. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano , líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada. Valentina Cervantes, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.