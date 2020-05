Eunice Castro habló de todo en Hay que ver y recordó la infidelidad de su pareja con Susana Giménez, que le puso fin a su matrimonio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de mayo de 2020 • 18:59

¿Qué es de la vida de Eunice Castro ? La bailarina, modelo, actriz y comunicadora uruguaya, se hizo popular en nuestro país gracias a Susana Giménez . ¿Cómo es eso? Eunice era la esposa de Jorge Rama cuando él enamoró a nuestra diva. En 2005, la noticia de ese divorcio generó un escándalo y un condimento "sabroso" en la nueva relación de Susana.

Entrevistada en el programa Hay que ver , de elnueve, Eunice contó que está pasando la cuarentena con su papá y su hermano. Y recordó con muchas risas ese momento de su vida. "En este momento es una experiencia más de mi vida, un recuerdo que me dejó un aprendizaje en lo personal. Pero en ese momento fue muy fuerte porque fue una separación abrupta que no esperaba", contó Eunice.

La pareja se había casado en 2001 y, según Eunice, tenían una vida linda, sin peleas ni discusiones. "Yo sabía que él tenía una relación laboral con Susana, porque tenían un negocio en común. Pero un día estaba mirando un programa de televisión donde mostraban la tapa de una revista que hablaba del nuevo amor de Susana, y era Rama. Yo estaba en la casa que compartía con él. Éramos una pareja normal, casados, no teníamos problemas. Pasó esto repentinamente y él me dijo que no pasaba nada con Susana, que era solamente prensa. Le dije que esa noche no fuera a dormir a casa. Y no lo vi nunca más. Vino alguien a buscar sus cosas y nos separamos enseguida. Nunca tuvimos una charla. No se dio en ese momento y tampoco la pedí después. No volví a verlo nunca más", confesó. Recordemos que Susana y Rama estuvieron cinco años en pareja.

Simpática, Castro se prestó al juego que le propusieron y dio detalles de esa separación: "No lloré en ese momento pero lloré muchos años después. Estuvo bueno porque las personas hacemos el proceso de forma diferente. Yo hice lo que me salió, no planifiqué nada. Seguí para adelante sin frenar ni darme cuenta que estaba pasando. Recordar eso hoy es gracioso, y hasta insólito".

"A Susana no la conozco. Solamente de vista. La admiro como conductora y la respeto como mujer. El tema no fue ella sino la persona que estaba conmigo. El bombazo fue el golpe mediático de mi separación. Si me invitara, hoy aceptaría ir al programa de Susana. Tuve muchas propuestas de trabajo de la Argentina pero tuvieron que pasar tres años de mi separación para que me animara a aceptar. Y fue cuando estuve en el 'Bailando'" .