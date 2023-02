Eva Longoria elogió a Argentina, 1985 e invitó a sus seguidores a verla: “¡Qué película más maravillosa!”

escuchar

Argentina, 1985 sigue cosechando elogios de parte de grandes estrellas del mundo del espectáculo y el deporte. Después de que Ricky Martin y Lionel Messi recomendaran la película y felicitaran a sus actores, Eva Longoria tomó sus redes sociales para elogiar el largometraje nacional.

“Tienen que verla. Wow. Que película más maravillosa” , escribió la protagonista de Amas de Casa Desesperadas en una historia de Instagram, en donde también puso un póster de la película y el link para verla en Amazon Prime. La estrella también mencionó a Ricardo Darín, Peter Lanzani, Santiago Mitre y Victoria Alonso.

El elogio de Eva Longoria a Argentina 1985

Casualidad o no, en diciembre pasado Longoria había compartido en sus redes lo mucho que sufrió el partido que enfrentó a la Argentina con Francia, en el marco de la final de la Copa del Mundo de Qatar. “¡Vamos! I am so happy (estoy muy feliz)”, gritó mientras aplaudía y se secaba las lágrimas tras el último penal pateado por Montiel, que definió el resultado.

Otros célebres fans de Argentina,1985

Hace pocos días, Ricky Martin también le recomendó a sus seguidores que vieran el largometraje. Junto a un póster oficial en donde pueden verse a Ricardo Darín y a Peter Lanzani dándole vida a Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, escribió: “¿Ya la vieron? Gran actuación, nominada al Oscar”. A modo de respuesta, el productor de cine detrás del film galardonado, Axel Kuschevatzky, escribió en Twitter: “¡Gracias Ricky Martin apoyar nuestra película nominada al Oscar Argentina, 1985!”.

El campeón del mundo Lionel Messi también halagó a la producción nacional. “Qué gran película Argentina, 1985, con Ricardo Darín y nominada al Oscar”, expresó el futbolista a través de un posteo en su perfil de Instagram Y apuntó: “¡Vamos por el tercero!”. Así, el capitán compartió un guiño mundialista dirigido al equipo del film, en referencia a las tres estrellas que consiguió la albiceleste, y también a la posibilidad de que nuestro país obtenga el tercer Oscar de su historia (el primero llegó en 1986, por La historia oficial, y el segundo por El secreto de sus ojos, en 2010) .

Ricky Martín halagó Argentina 1985 a través de sus redes y recibió una sentida respuesta de Axel Kuschevatzky

Además de Ricky Martin, Eva Longoria y Lionel Messi, otras estrellas que aplaudieron el largometraje dirigido por Santiago Mitre fueron el actor chileno que brilla en Hollywood Pedro Pascal; el músico canadiense y esposo de Luisana Lopilato, Michael Bublé y la reconocida actriz canadiense Evangeline Lilly. Según reveló Ricardo Darín tiempo atrás, por fuera de las redes sociales, Cate Blanchett se acercó a ellos durante un evento en el que coincidieron para felicitarlo.

“La sorpresa más grande que me llevé fue cruzarme con Cate Blanchett. La felicité por su trabajo en Tár que, dicho sea de paso, es extraordinario”, contó Darín en declaraciones a TN. “ A los dos o tres días me la volví a cruzar en otro evento. Ella ya había visto Argentina,1985 y tuvo la amabilidad y generosidad de detenerse en nuestra mesa, darme la mano y felicitarme no solo por mi trabajo, sino también por la película, que le había encantado. Y eso son notas grandes de la alegría ”, agregó.

Argentina, 1985, se estrenó el 29 de septiembre de 2022 en todas las salas del país. Se trata de un film que retrató uno de los momentos históricos más relevantes de la historia nacional, el cual marcó un antes y un después en la vida de millones de argentinos: el Juicio a las Juntas Militares que tuvo lugar entre abril y diciembre de 1985 y que contó con decenas de testimonios que sacaron a la luz los casos de violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar a lo largo de la última dictadura cívico militar.

El largometraje no solo fue un éxito rotundo durante su debut en los festivales de cine -recibió una ovación de pie de 9 minutos durante el Festival de Cine de Venecia- sino que obtuvo una nominación a los Oscar a mejor película extranjera y ganó un Globo de Oro en la misma categoría.

LA NACION