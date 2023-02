Jane Fonda y su dura autocrítica como madre: “Simplemente no supe cómo hacerlo”

escuchar

A sus 85 años, Jane Fonda todavía sigue intentando ser su mejor versión como madre. En una entrevista, la actriz admitió que, aunque no fue “el tipo de madre que ella deseaba” para sus tres hijos, ahora está “intentando estar presente” para ellos.

“He estudiado la paternidad y ahora sé cómo debe ser. Antes no lo sabía”, dijo la actriz durante una visita al programa Who’s Talking to Chris Wallace? de la CNN. “ Tengo unos hijos estupendos, con talento, inteligentes. Pero simplemente no supe cómo hacerlo”, continuó sobre el “mayor arrepentimiento” de su vida .

En los últimos años, Fonda ha hablado con franqueza de su relación con sus hijos: Mary, de 55 años, Vanessa, de 54, y Troy, de 49. “Cuando muera, quiero que mi familia esté a mi lado”, explicó la ganadora del Oscar a Net-a-Porter en marzo de 2017. “Quiero que me quieran, y tengo que ganármelo. Todavía estoy trabajando en ello”.

Jane Fonda con dos de sus hijos, Troy y Vanessa Shutterstock

Fonda tuvo a su primer hijo en 1968. La actriz y su marido, el director de cine francés Roger Vadim, le dieron la bienvenida a su primogénita, Vanessa. Sin embargo, la relación comenzó a resentirse al poco tiempo debido a los problemas con el alcohol de Vadim y en 1973, firmaron los papeles de divorcio.

Jane Fonda junto a Vadim y su hija, Vanessa Shutterstock

En enero de 1973, cuando se oficializó su divorcio de Vadim, Fonda volvió a apostar al matrimonio. Mientras estuvo casada con su segundo marido, el activista Tom Hayden, dio a luz a su hijo Troy, en 1973, y adoptó a su hija Mary en 1982. Seis años después se separaron y en 1990 se divorciaron.

La pérdida temprana de su madre por un suicidio

Una de las razones por las que Fonda no ha logrado sentirse realizada como madre, probablemente es que ella misma no tuvo la oportunidad de disfrutar de la suya. La mamá de la actriz se suicidó cuando la estrella tenía apenas 12 años, algo que marcó su vida para siempre.

Frances Ford Seymour, la mamá de Fonda, era una mujer de la alta sociedad canadiense que se casó con Henry Fonda en 1936; de ese matrimonio tuvo a Jane y a Peter. Frances se quitó la vida a los 42 años al cortarse la garganta en una institución mental.

En ese entonces, Henry Fonda le dijo a Jane y a su hermano que la muerte de su madre había sido producto de un ataque al corazón, pero Jane solo descubrió la verdad al leer sobre ella en una revista de cine. “ Cuando escribí mis memorias [Mi vida hasta ahora, 2005], se las dediqué a mi madre, porque sabía que si lo hacía me vería obligada a tratar de descubrirla. Nunca la conocí porque ella sufría de bipolaridad ”, contó hace un tiempo.

Jane Fonda con su padre, Henry Fonda, poco antes de su muerte

La actriz accedió a los registros médicos de Frances Seymour y se enteró de su bipolaridad, entre otras cosas. Además, investigó los antecedentes de Peter Fonda para tratar de comprender mejor quiénes eran sus padres. “Cuando hacés ese tipo de investigación, si podés obtener respuestas, como las que yo obtuve, terminás diciendo: ‘Lo que pasó no tiene nada que ver conmigo’”, contó y agregó: “ No era que no fueran amorosos. Tuvieron sus problemas. En el momento en que sabés eso, podés sentir una tremenda empatía por ellos. Y podés perdonar ”.

Un tiempo después, la actriz volvió a referirse a la difícil relación con su papá. “Si tenés un padre que no es capaz de aparecer, que no es capaz de reflejarte a través de los ojos del amor, eso tiene un gran impacto en tu sentido del yo”, dijo Fonda en una entrevista para People TV. “De niña, siempre creés que fue tu culpa, porque el niño no puede culpar al adulto porque depende del adulto para sobrevivir. Lleva mucho tiempo superar la culpa”, agregó la actriz en relación al suicidio de su madre.

