Luego de varios años alejada de los sets y de los flashes de Hollywood, Eva Mendes decidió, de a poco, volver al ruedo. La actriz reapareció en uno de los eventos más exclusivos del jet set mundial, la Semana de la Moda de Milán, y además de mostrarse glamorosa, sexy o en pose para mostrar su outfit, publicó en su cuenta de Instagram un divertido y revelador video en donde se puede apreciar el lado B de ser una celebridad y el trabajo que conlleva mostrarse espléndida, algo que muy pocas se animan a compartir.

A los 49 años y luego de hacer un paréntesis en su carrera como actriz, Mendes participó de su primera Semana de la Moda de Milán desde que se convirtió en madre de Esmeralda, de 9 años, y Amada Lee, de 7, fruto de su relación con Ryan Gosling. “El primer Fashion Week de mami en diez años”, escribió junto a un carrusel de fotos de su look en la previa al evento. “Sí, no he ido a un evento de moda desde que soy mamá. El tiempo vuela cuando eres mamá. ¡Gracias por sacarme de casa Dolce Gabbana!”, agregó.

Emocionada, Mendes viajó a Italia. El día del desfile de la famosa marca, el 25 de febrero, ocupó la primera fila y se dejó ver con un look que dio que hablar: inspirada en Sophia Loren, llevó un vestido corsetero negro con terminaciones en satén y un sacón de pelo animal print con diseño de leopardo. Completó el outfit con un cinturón de cuero ancho, un voluminoso peinado retro, un velo y unos enormes lentes negros de sol. Lo que vino después también lo dejó inmortalizado con un divertido y muy real video.

“¡Afuera los guantes! Lo real: mucho calor y hambre después del impresionante show de Dolce Gabbana”, fue el texto que la protagonista de El lugar donde todo termina eligió como epígrafe de la secuencia. En las imágenes que se suceden primero se la ve con una banana en la mano mientras la sostiene junto a su oreja y hace que habla con su marido por teléfono. Luego, ya en el asiento trasero de un auto, revolea los guantes, se baja las eternas botas que tiene y se come la banana. De esta forma, Mendes mostró la realidad de lo se necesita para poder sobrellevar la Semana de la Moda. “¡Trae un refrigerio!”, bromea.

Además de reírse de sí misma, Mendes hizo una breve referencia a cómo armó su look para su aventura italiana . “¿Inspiración? Mi Ken y Sophia Loren”, confesó. La actriz hizo alusión así al papel que tiene a Ryan Gosling en plena recorrida de ceremonia de premiaciones por la cantidad de nominaciones que recibió Barbie y a su amor desde hace más de diez años.

Mensaje de amor

Pese a que suele ser muy reservada de su intimidad, hace poco la actriz le dedicó un tierno mensaje al padre de sus dos hijas poco antes del estreno de Barbie, en julio de 2023. “Mi hombre. Mi vida. Decir que es el mejor actor con el que he trabajado es quedarse corto”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes de la película que protagonizaron juntos en 2012 y en cuyo set nació el amor.

Una imagen retro de Eva Mendes y Ryan Gosling, quienes intentan por todos los medios no mostrarse juntos en público desde que formaron una familia Sonia Recchia - Getty Images North America

Las instantáneas también incluían una cita de la entrevista que Greta Gerwig realizó con la revista Rolling Stone en la que elogiaba a Gosling y lo comparaba con algunas de las grandes estrellas de la época dorada de Hollywood. “Es una combinación de Marlon Brando con Gene Wilder con John Barrymore con John Travolta”, había dicho la directora de Barbie. En otro posteo, Mendes también agradeció a Gerwig por sus palabras: “Gracias a la brillante y bella Greta Gerwig”.

Cambio de vida

En 2014, Eva Mendes dio un volantazo y dejó su carrera como actriz. En pareja con Gosling, con quien conformó una familia, sintió que su lugar estaba en su casa, con sus dos hijas. Y así pasó sus días hasta que, hace un tiempo, decidió que era hora de volver a apostar por el trabajo fuera de casa. ¿Volvió a la actuación? No. Como muchas otras estrellas, prefirió atar su nombre y su fama a un negocio y se convirtió en empresaria: es accionista de una compañía de esponjas de cocina antibacteriales que avisan cuando es momento de cambiarlas, entre otros emprendimientos.

LA NACION