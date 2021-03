Evaluna Montaner reveló el impensado trastorno que sufre Camilo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry celebraron su primer aniversario de casados en febrero último, luego de seis años juntos. El joven matrimonio de artistas reconoció qué es “lo peor de la convivencia”, y también repasaron las mejores experiencias que viven en su nuevo hogar. En este sentido, la hija de Ricardo Montaner sorprendió con una revelación sobre el trastorno de sueño que sufre el cantante colombiano: “Es un poquito narcoléptico”.

El domingo la pareja estuvo invitada en La Peña de Morfi (Telefe) desde un móvil en Colombia y charlaron con Gerardo Rozín sobre las ventajas y desventajas de convivir bajo el mismo techo. “Lo mejor es despertarnos juntitos, eso me parece súper lindo. Me encantan mis mañanas con él”, aseguró Evaluna, enternecida por su primer año como marido y mujer.

Evaluna Montaner reveló el trastorno de sueño que sufre Camilo - Fuente: Telefe

Después de los halagos, hizo hincapié en la otra cara de la moneda: “Lo feo es justo por el mismo tema. Camilo se duerme muy rápido siempre y es un poquito narcoléptico; entonces no puede ir a muchas reuniones de amigos porque se queda dormido”.

El artista de 27 años reconoció que padece el trastorno crónico y su círculo social sabe que muchas veces no puede evitar tomarse una siesta en plena conversación, ya que la narcolepsia se caracteriza por la somnolencia extrema durante el día y los ataques repentinos de sueño.

En tono de humor, Camilo reveló que su suegra, Marlene Rodríguez Miranda, también suele dormirse en cualquier parte: “La mamá de Evaluna tiene un carácter que yo admiro porque ella dice: ‘Me dio sueño, me voy, nos vemos mañana’, y se va de cualquier lugar para irse a la cama; en cambio yo no puedo, tengo que aprender de ella para no quedar mal con mis amigos”.

