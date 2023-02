Evangeline Lilly habló sobre el estado de salud de Jeremy Renner: “Está en silla de ruedas, recuperándose”

escuchar

A comienzos de este año, el actor Jeremy Renner sufrió un grave accidente en su casa de Reno, en el estado de Nevada, mientras utilizaba su máquina quitanieves. El intérprete debió ser hospitalizado con un panorama desalentador ya que estuvo días internado en estado crítico. Con el correr de las semanas, su salud fue mejorando, aunque tiene una larga recuperación por delante. “Gracias a todos por sus palabras tan amables. Estoy demasiado lastimado en este momento como para escribir, pero les mando todo mi amor” , escribió el actor en su primer posteo en redes tras el accidente que le pudo haber costado la vida.

Una de sus grandes amigas, la protagonista de Ant-Man y la Avispa: Quantumania, Evangeline Lilly, brindó una actualización sobre el estado de salud del actor de Hawkeye. La actriz le contó al portal Access que su visita a la casa de Renner “fue intensa”, pero que lo encontró “de buen ánimo” para afrontar los cambios en su cotidianidad. “Está en una silla de ruedas”, mencionó Lilly, quien también recordó cuando filmaron juntos la película de Kathryn Bigelow ganadora del Oscar, Vivir al límite. “En ese rodaje estaba tan joven y lleno de energía, y me acuerdo de sentirme impresionada por él”, remarcó sobre el inicio de una amistad que comenzó en 2008. “Es una leyenda, es una persona muy valiente y muy fuerte”.

La primera foto que compartió Jeremy Renner tras sufrir un severo accidente

Asimismo, Lilly hizo hincapié en que esa energía es lo que lo está ayudando a una recuperación más rápida de lo que se hubiese previsto. “Entré a su casa y se me puso la piel de gallina porque lo vi moverse y le pregunté: ‘¿Por qué te estás moviendo? Qué está pasando?’ Yo esperaba verlo en su cama y tomar su mano mientras se quejaba del dolor y permanecía quieto, pero lo vi en su silla de ruedas yendo de un lado a otro, riéndose con sus amigos, es un milagro” , expresó la actriz.

“Está hecho de algo fuerte ese hombre, uno siempre va a ver eso en él, y por eso se está reponiendo de manera increíble, agradezco que así sea”, amplió la exLost, quien también explicó por qué su visita a la casa del actor fue tan intensa. “Tuvo una experiencia cercana a la muerte y eso es algo altamente traumático. Estuvo despierto durante toda la situación. Eso no me lo puedo sacar de la cabeza. Han pasado días y todavía me pasa de recordar cosas que me dijo de lo que vivió ese día, de lo que podía ver y escuchar que pasaba. Ahora tiene un viaje, un camino que atravesar, lo que le pasó fue una pesadilla, pero él salió y ya está del otro lado”, concluyó la amiga del actor, muy conmovida luego de haberlo visto.

Una recuperación a paso firme

Jeremy Renner evoluciona favorablemente en su recuperación tras sufrir un accidente con una máquina quitanieve

Luego de someterse a varias operaciones, la salud del actor evoluciona favorablemente como lo remarcó Lilly, y otros amigos también coinciden en que está muy optimista respecto a su futuro. Dos semanas atrás, Renner recibió el alta hospitalaria para continuar con los tratamientos de rehabilitación en su hogar, desde donde también comunicó cuáles son los próximos proyectos en los que se lo podrá ver en pantalla. Además, compartió la primera foto en su casa practicando los ejercicios para mejorar su estado físico, que se vio gravemente afectado luego del incidente en el que padeció la fractura de más de 30 huesos de su cuerpo. “Se arreglarán, se volverán más fuertes”, manifestó con mucha confianza.

Jeremy Renner reveló que se rompió 30 huesos en el accidente Instagram

El actor está muy activo en redes, utiliza Instagram para dirigirse a sus fans, y recientemente les mostró cómo es su rutina luego del accidente, además de enseñarles el kit que emplea para ir recuperando paulatinamente los movimientos en sus músculos y estructura ósea. “Domingo de fisioterapia”, escribió el intérprete sobre una foto en la que se pueden ver los elementos que utiliza en sus sesiones de rehabilitación. Por otro lado, Renner también compartió un adelanto de los próximos estrenos que lo tendrán como protagonista y se refirió a la serie de Disney+, Rennervations, que se podrá ver una vez que él se encuentre mejor .

“¡Estamos muy emocionados por poder compartir que muy pronto se estrenará Rennervations en Disney+ Tan pronto como me recupere, estará disponible para el disfrute de ustedes en todo el mundo ¡Espero que estén preparados!”, escribió en su red social, muy entusiasmado a pesar de las semanas difíciles que debió atravesar. La producción retrata cómo Renner ayuda a personas de todo el mundo a imaginarse vehículos únicos especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de distintas comunidades. “Detrás de la pantalla grande, Jeremy es un aficionado a la construcción y está muy involucrado con la cultura de la fabricación altamente creativa que existe en todo el mundo y espera cambiar vidas con estas habilidades e inspirar a otros a hacer lo mismo”, se adelantó sobre el proyecto que se verá próximamente.

