Evangeline Lilly, otra figura de Hollywood que rechaza la vacunación obligatoria contra el Covid

“Este no es el camino. Esto no es seguro. Esto no es saludable. Esto no es amor”, dijo la actriz Evangeline Lilly, otra de las estrellas de Hollywood que acaba de sumarse a las críticas a las campañas de vacunación obligatoria contra el coronavirus. “Entiendo que el mundo tenga miedo, pero no creo que responder al miedo con fuerza solucione nuestros problemas. Era pro elección antes del Covid y sigo siendo pro elección ahora”, señaló la actriz desde su cuenta de Instagram.

Lilly mostró allí con un texto y una foto que formó parte el fin de semana pasado de la manifestación realizada en Washington con reclamos en favor de la “soberanía corporal” y en contra de los mandatos obligatorios de vacunación por parte del gobierno de Joe Biden. Hace unas semanas, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal una medida de la administración demócrata que establecía la vacunación obligatoria para los trabajadores de las grandes empresas o someterse a tests semanales, además del uso de barbijo en la actividad laboral.

Lilly junto a Paul Rudd en Ant Man and the Wasp Archivo

“Creo que nunca se debe obligar a nadie a inyectarse nada en el cuerpo, en contra de su voluntad, bajo amenaza de ataque violento, arresto o detención sin juicio, pérdida de empleo, falta de vivienda, inanición, pérdida de educación, aislamiento de sus seres queridos o excomunión de la sociedad”, señaló la actriz, que se hizo conocida primero por su papel de Kate Austen en la serie Lost y, más recientemente, por sumarse a Marvel como Hope Van Dyne o Wasp, compañera de Scott Lang (Paul Rudd) en las películas de Ant Man.

No es la primera vez que Lilly abre polémicas por sus declaraciones relacionadas al Covid. En marzo de 2020 se había manifestado en contra de las cuarentenas y de la aplicación de medidas de distanciamiento social, pero poco después debió rectificarse. “Quiero ofrecer mis sinceras disculpas por la insensibilidad que mostré en mi publicación anterior ante el sufrimiento y el miedo muy reales que se han apoderado del mundo por culpa del Covid. Pensé que estaba infundiendo calma frente a una situación de histeria, pero puedo ver ahora que estaba proyectando mis propios miedos frente a una situación traumática”.

Lilly concluyó hace poco su participación en el rodaje de Ant Man and the Wasp: Quantumania, película que se encuentra actualmente en etapa de post-producción y tiene previsto ser estrenada por Disney y Marvel a fines de julio de 2023.