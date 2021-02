Exabrupto: la dura respuesta de Cande Tinelli contra los haters que la insultan

Candelaria Tinelli se cansó de recibir insultos en sus mensajes privados de Instagram y le dedicó un fuerte mensaje a los haters que le escriben cada vez que postea algo relacionado a la defensa de los animales.

Con exabrupto incluido, la hija de Marcelo Tinelli grabó un video y aseguró que seguirá compartiendo campañas de concientización sobre el vegetarianismo: “Hoy tengo pocas pulgas”.

La cantante estalló contra los usuarios que la critican por sus contenidos sobre el consumo de carne vacuna. Unas horas antes de filmarse en primer plano para hacer su descargo había compartido una publicación sobre la responsabilidad de los consumidores: “Es la mano de quien lo permite, del que deja que pase y siga pasando. A los animales los asesinan porque del otro lado alguien los consume; si no hay quien pague, nadie aprieta el gatillo”.

Candelaria Tinelli se mostró como una férrea defensora de los animales y le respondió a sus haters Instagram @candelariatinelli

Luego de publicar esos mensajes en sus historias de Instagram le empezaron a llegar varias críticas como respuesta, y decidió compartir capturas de pantalla para dejar en evidencia los muchos agravios que recibió.

“Hoy ando con pocas pulgas, así que quiero decirle a todos los carnívoros que me responden las historias que yo subo en defensa de los animales, que se pueden ir buen todos a la m… Y que me re chu… tres huevos los comentarios que me hacen”, lanzó sin filtro Cande.

Más tarde se mostró a los besos con su novio, Coti Sorokin y compartió varias postales abrazando a sus perros en las playas de Punta del Este, Uruguay. “Playa con mi novio y mis hijes. Soy una afortunada”, escribió,.

LA NACION