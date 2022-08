Ezra Miller pide disculpas por sus delitos y afirma padecer “problemas mentales complejos”

Incontables escándalos y desafortunados sucesos han tenido a Ezra Miller como protagonista en los últimos meses. Ante una situación preocupante debido a sus comportamientos, acentuados en el último tiempo, el actor del film The Flash rompió finalmente el silencio y reveló los problemas personales que padece.

A través de un comunicado publicado por la revista Variety, la estrella del universo DC reconoció que sufre “problemas complejos de salud mental” y presentó sus disculpas por la forma en que se ha comportado. La estrella de 29 años acumula múltiples denuncias, acusaciones de abuso e incluso ha sido señalado como el responsable de drogar a una menor .

En el escrito, Miller expresó: “Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento”. Y continuó: “Quiero pedir disculpas a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa sana, segura y productiva de mi vida”. Esta declaración se produce después de que The Hollywood Reporter informara que Miller buscaría ayuda profesional, luego de haber sido acusado de un delito de robo.

No obstante, el polémico intérprete copó los titulares durante todo el año por varios arrestos y controversias. A principios de 2022, en marzo, Miller fue detenido por alteración del orden público y acoso a raíz de un incidente en Hawai. Un mes después, el artista fue arrestado bajo sospecha de agresión en segundo grado. En el primer caso, la policía tuvo que intervenir luego de que el actor protagonizara un altercado en un karaoke de la localidad de Hilo. Según las primeras versiones, mientras otros clientes cantaban en el local, él insultó e incluso se abalanzó sobre un hombre de 32 años. A causa de esos hechos, fue acusado de delitos de alteración del orden público y acoso.

Más tarde, Miller también fue arrestado por amenazar de muerte a una pareja y por agresión en Pahoa. En 2020, cabe recordar, se había convertido en el blanco de la prensa cuando se difunden imágenes en donde se ve cómo una fanática se le acerca haciendo gestos de pelea en cámara lenta y luego él la ahorca y la tira al suelo.

Ezra Miller formó parte de la Liga de la Justicia con el papel de Flash Archivo

¡Chau Instagram, chau Comic Con!

A raíz de los distintos altercados protagonizados por el actor, Warner decidió no presentar The Flash en la Comic Con que se desarrolló recientemente en San Diego, Estados Unidos. La película estaba, en principio, llamada a marcar un antes y un después en el universo DC.

En tanto, la cuenta de Instagram de Miller, la cual estaba verificada y tenía miles de seguidores, fue desactivada días después de que se hicieran públicas dos denuncias: una surgió del relato de unos padres que acusaron a la estrella de drogar a su hija menor de edad y la otra, el de una madre que alegó que el artista terminó asustando a su hijo, de 11 años, luego de un violento encuentro.

En el primer caso, el intérprete fue denunciado por manipular y drogar a una activista llamada Tokata Iron Eyes cuando era menor de edad. En documentos judiciales a los que tuvo acceso el medio TMZ, se dice que el intérprete conoció a la joven, que es miembro de la tribu sioux, cuando ella tenía solo 12 años y él, 23, en una visita realizada por el actor a la reserva de Standing Rock, en Dakota del Norte. Según los padres de la niña, es allí donde iniciaron una amistad. Asimismo, señalaron que él le suministró alcohol, marihuana y LSD a su hija y que, como resultado de su vínculo, Tokata abandonó la escuela.

A raíz de otro episodio protagonizado por Miller en febrero, una mujer de Massachusetts, que prefirió mantener su nombre en reserva, le contó a The Daily Beast que ella y su hijo, que hoy tiene 12 años, obtuvieron una orden de restricción contra la estrella luego de un encuentro violento. Según relataron ella y un vecino que fue testigo del encuentro, Miller -que estaba armado y llevaba puesto un chaleco antibalas- tuvo un estallido violento luego de que se le preguntara por un comentario que había hecho sobre un juego. “Ezra explotó y comenzó a gritarme muy cerca de mi cara. Me decía: ‘Vos no sabés de qué mierda estás hablando. ¿Qué es lo que me dijiste?’”, contó el vecino, que también reveló que Miller abrió su chaleco y dejó ver una pistola al grito de: “Hablar de esa manera te podría poner en una situación peligrosa”.

Ante los acontecimientos, el futuro laboral del actor está en riesgo y, según informó Deadline, Warner probablemente no mantendrá a Miller en el papel en futuras películas de DC.