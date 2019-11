Fabián Cubero desmintió a Nicole Neumann: "No estamos mejor"

Cubero aseguró que nada cambio entre él y la madre de sus hijas. Fuente: Archivo

Fabián Cubero fue sorprendido por las cámaras de Intrusos y habló sobre su inminente retiro del fútbol, sus proyectos para 2020, su relación con Micaela Viciconte y sobre cómo se está llevando con su ex Nicole Neumann.

Sobre su futuro laboral

A punto de retirarse del fútbol (el partido de despedida será en febrero en Mar del Plata), el jugador de Vélez Sarfield expresó: "Estoy bien, todo tranquilo. Con entusiasmo disfrutando los últimos entrenamientos y las últimas dos fechas del campeonato".

Con respecto a su futuro laboral, el deportista advirtió que aún no sabe qué va a hacer, aunque ya tiene varias ideas en mente. "Tengo un par de propuestas y reuniones con el club para ver como continuamos", confesó al mismo tiempo que aclaró que su futuro sigue en el plano deportivo y no como periodista o comentarista de fútbol.

Sobre Mica Viciconte

Lo cierto por el momento es que en el verano acompañará a su pareja Mica Viciconte que hará temporada en Carlos Paz. "Ahora armando un poco el seguimiento porque la voy a acompañar a Mica. Vamos a estar juntos en el verano. Estoy muy contento que pueda tener laburo en el teatro y más con producción del Chato y Hope", señaló muy orgulloso de su novia.

Tras desmentir que estén en la dulce espera (durante los últimos días surgieron varios rumores que hablaban de un posible embarazo de Mica), agregó: "Dejen de decir que está embarazada, después se mira la panza y dice: 'Pero no estoy embarazada'". Y, con mucha ansiedad, agregó: "Yo la acompañaré el tiempo que pueda. Tenemos pensado ir con toda la familia y pasar una fiesta allá".

Sobre su relación con Nicole

Si bien en los últimos días, Neumann aseguró que la relación entre ellos estaba mucho mejor, al parecer para el futbolista no sería así. "No, la verdad que no, para el afuera por ahí sí pero internamente no. No estamos mejor, sigue todo igual", remarcó.