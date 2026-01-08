Así fue el festejo por los 15 años de Allegra Cubero: íntimo, rodeada de amigos y sin extravagancias

Después de un largo camino de preparativos, Allegra Cubero tuvo su fiesta de 15 años en Punta del Este. La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero llevó a cabo un evento exclusivo dominado por su círculo más íntimo. Mediante sus redes sociales y las de su madre, dieron a conocer las fotos de aquella noche inolvidable y los detalles que la hicieron única.

El look de princesa que lució Allegra Cubero para sus 15 años (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

El look se llevó todas las miradas

Mediante su cuenta de Instagram, Neumann posteó un carrusel con diferentes fotos de la velada y, además, añadió en las historias una serie de videos que resumieron parte de la jornada que tuvo de todo: música, lunch, looks sofisticados y emoción.

La tierna foto de Allegra Cubero bailando el vals con Nicole Neumann (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Para recibir su cumpleaños, Allegra lució un vestido ajustado al cuerpo en tono nude. El escote cruzado solo cubrió uno de sus hombros y dejó al descubierto el otro, lo que le aportó elegancia. Además, solo una fracción tuvo falda, mientras que la otra se definió por una pollera tubo.

Allegra Cubero bailó el vals con Manu Urcera (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

La adolescente calzó un par de botas altas marrones y el peinado consistió en dejar el pelo suelto, como suele llevar en el día a día. El maquillaje no fue pronunciado y eligió una paleta de colores clara que se amalgamó a la perfección con su tono de piel. Por último, escogió un colgante plateado y con brillos que combinó con una pulsera del mismo diseño.

Allegra Cubero, con sus hermanas Indiana y Sienna, y su hermano Cruz (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Por su parte, Neumann optó por un vestido playero, suelto, lo que le proporcionó frescura para la noche de verano. El tono azul oscuro y con bordado de brillantes plateados la coronó como una de las que mejor outfits tuvo en la fiesta. El escote recto y al cuello le dio sobriedad y usó un peinado con bucles.

La intimidad del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero

Del mismo modo, Indiana y Sienna también eligieron vestidos para el evento más importante de su hermana, mientras que Manuel Urcera portó una camisa blanca y un pantalón color tierra.

El salón elegido por Allegra

Lejos de ostentar un espacio grande y lujoso, Neumann decidió hacer la ceremonia en un sitio modesto, pero con todas las comodidades necesarias para suplir la demanda de un cumpleaños de 15.

Parte de los invitados a la fiesta de 15 de Allegra Cubero en Punta del Este (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Colocaron una mesa central donde comieron los invitados. Que eso incluyó a las amigas de Allegra, quienes viajaron exclusivamente a Punta del Este y a una parte de la familia materna. Asimismo, dedicaron un rincón en el que colocaron una barra de madera móvil con los snacks dulces y la torta de cumpleaños.

Las amigas de Allegra viajaron para compartir el cumpleaños (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

El postre principal estuvo forrado con crema, pintas, globos y guirnaldas champagne, a la vez que un cartel de “feliz cumpleaños reina” coronó uno de los laterales y en la cima incrustaron una tiara.

Allegra rodeada de sus amigos (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Los invitados no solo estuvieron dentro del salón, sino que en el porche también instalaron mesas y sillas para que pudieran celebrar en todo el espacio y aprovechar la temperatura veraniega.

El saludo de Nicole Neumann y Fabián Cubero

La dedicatoria de Nicole Neumann a Allegra Cubero por sus 15 años (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Allegra Cubero recibió los 15 años el 6 de enero y como motivo de celebrar su vida, Nicole Neumann posteó en Instagram las fotos de la fiesta y un cálido mensaje: “Felices XV, princesa de mis sueños. ¡Te amo infinito! ¡Gracias por tu sensibilidad, alegría, por ser tan compañera! Que seas siempre muy feliz y que nada apague tu luz”.

El reel que Fabián Cubero le dedicó a Allegra por sus 15 años

Sin quedarse atrás, Fabián Cubero, quien compartirá el cumpleaños de Allegra al final de sus vacaciones, usó la misma red social en donde publicó un reel con fotos que resumieron diferentes momentos junto a su hija.