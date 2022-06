Fabiana Cantilo reveló por qué no quería ser incluida en la serie sobre la vida de Fito Páez: “Fue un despelote, le llevó un año convencerme”

Fito Páez está a punto de cumplir uno de sus sueños: estrenar una serie basada en su vida. Sin embargo, para concretarlo tuvo que vencer un gran escollo: la negativa de Fabiana Cantilo, su expareja y una de sus históricas aliadas en la vida, de aparecer representada en la ficción. Este sábado, la cantante reveló cómo fueron las tratativas y a qué se debía su negativa de ser parte del proyecto.

En su programa radial, Agarrate Catalina, Catalina Dlugi presentó a Cantilo como “una leyenda del rock nacional”, pero ella no estuvo de acuerdo con la definición: “ No sé si soy una leyenda, sé que duré. Que soy ‘Highlander’ y que he pasado por todas y acá estoy. Debe ser que el universo me tiene viva para hacer algún tipo de misión. Debo que tener que curar gente con la voz. Definitivamente, canto para ayudar ”.

“Hago mucho para ser mejor persona, porque no queda otra... Ya que estamos acá... Voy a Narcoticos Anónimos (NA) hace muchos años y es lo más. La gente piensa que es una secta y es mentira, una estupidez. Es el único lugar en el que el comunismo es posible: todos somos iguales, no tenemos apellido, nadie te juzga y lo único que queremos es estar mejor ”, reveló la cantante. Y explicó: “Nadie te pide que hagas nada; si querés te vas, si querés te quedás... Si tienen problemas con las drogas, vayan ahí. No tengan prejuicios. Van famosos, va el basurero, va el hijo del carnicero, el señor que tiene un almacén, va el dueño del teatro, el abogado, todos”.

En otro tramo de la charla, Cantilo contó: “Voy desde hace 20 años. En 2001 mis amigos me dejaron sola en un boliche, con la guitarra de otro. Y bueno... ¡Era una loca! Yo tengo mucha energía y drogada, peor. Entonces, de tanto que jodía me dejaron sola. Empecé a tomar cocaína a los 22 años. Al principio no me pasaba nada y después me empecé a deprimir ”.

Fabiana Cantilo habló sin tapujos sobre su lucha contra la adicción

“Los verdaderos subversivos somos los que dejamos las drogas, no los que ponen bombas y toda la cosa de la política, que es un opio. No creo en nada que nos haga pelear. Por eso no creo más en la política. Me tienen podrida con las peleas. Con todo lo que nos una, ¡vamos! Con lo que genere peleas, no. ¡Me tienen podrida! ¡No va!”, protestó la prima hermana de Patricia Bullrich.

Sobre su presente, en sobriedad, indicó: “Hace nueve años y seis meses que no consumo, casi siete. Ponemos fechas, porque es importante llevar la cuenta”. Y entonces, Dlugi le recordó las palabras que pronunció Fito Páez el día que la declararon personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires y ella afirmó, entre risas: “ Se esmeró, pero... ¡Yo no me acuerdo nada! Lo que pasa es que hemos vivido... Imaginate que él vivió mi primera internación por drogas, que fue un horror. En 1986, él conmigo vivió el horror. Nosotros empezamos el despelote de las drogas con Charly [García] en 1983. Él conmigo vivió lo peor ”.

Y continúo: “Imaginate: Los Twist y Charly García. Yo me fui de la banda de Charly y él se quedó. Él vivió el principio del horror: parecía todo una joda bárbara y yo tenía una gran depresión. Parecía la chica linda, pero no lo era; todo lo que se veía desde afuera, no sucedía. Todo lo que él vivió conmigo y lo que yo viví con él, que le mataron a la familia, hizo que nos juntáramos para sufrir. Nuestra junta fue muy fuerte. Fue lindo y maravilloso, pero además fue muy fuerte. Creo que estaba muy enferma, ¿sabés? Tuve una vida muy fuerte y recién estoy sanando”.

Fabiana Cantilo en la sesión para Detectives, su debut de 1985 Andy Cherniavsky

“Fito está chocho porque lo dejé hacer la serie. ¡Yo no quería! ¡Yo soy fóbica! Cuando me dijo que alguien iba a ser de mí le dije: ‘¡No! ¡De ninguna manera! Si vas a contar la verdad, no’. Es que yo era una loca. Imaginate los años ochenta... ‘Si vas a contar la verdad vas a tener que contar tal cosa -porque hay cosas tremendas-’, le dije. ¡Fue un despelote!”, reveló.

“ Es que hay cosas muy íntimas de mi vida, de mi familia, cosas muy especiales que arreglamos que no se iban a contar, pero al final se cuentan. No importa. La cuestión es que fue un año de convencimiento. ¡Fue un año de despelote! A él le divierten esas cosas y a mí no. Yo soy diferente . Ya está todo aprobado, la chica que me interpreta (Micaela Riera) es divina, pero costó”, relató.

“Lo divertido es que como costó, él está chocho, porque le divierte hacer la serie. Hace películas, escribe libros... ¡Es como San Martín! Es como un prócer”, lo definió, entre risas. Y luego brindó un pantallazo de su presente sentimental: “Estoy sola, por eso estoy bien. Mis amores nunca fueron sanos. Mi forma de relacionarme siempre fue muy enferma, entonces, ahora estoy tranquila. Hace 9 años que no me relaciono. Es que estoy muy loca, soy muy artista, y entonces, no puedo con todo”.

Fito Paez y Fabiana Cantilo Diego Lima - LA NACION