Fabiola Yañez rompió el silencio, tras su regreso al país: “Estoy acá por el bien de mi hijo”

Luego de una estadía de casi dos años en España, Fabiola Yañez regresó al país. En medio de las versiones que aseguran que Alberto Fernández pidió la restitución de su hijo Francisco, la exprimera dama rompió el silencio y reveló los motivos que la trajeron de vuelta a la Argentina.

“Estoy bien, acomodándome. Vamos a estar acá, vine con Francisco y, por supuesto, que nos vamos a quedar aquí. Extrañábamos mucho. Fue por una cuestión familiar importante. Y también para que Francisco pueda revincularse con su padre, porque hace un año y ocho meses que no lo ve. Su padre no viajó nunca a verlo, a visitarlo, y se hace muy difícil que pueda tener una interacción de calidad a tanta distancia, así que es eso”, reveló ante las cámaras de A la Tarde este lunes.

Respecto a dónde va a vivir junto a su hijo, Yañez advirtió: “Estamos acomodando cosas, viendo dónde nos instalamos para que todo sea fluido y de la mejor manera para Francisco, que es lo primordial y lo único por lo que me levanto cada día”.

“¿Cómo es la relación con Alberto?”, le preguntó el cronista Oliver Quiroz respecto a su escandalosa separación. “No tenemos relación”, respondió rápidamente. “Él dijo que volviste porque tenías de manera ilegal al nene”, agregó el movilero de América intentando saber si realmente su vuelta al país tenía que ver con esta información: “Eso no es verdad. ¿Cómo voy a tener de manera irregular a mi hijo en otro país? Eso no es verdad. En Madrid, me otorgaron una residencia por profesional altamente cualificada hasta 2028. El padre podía verlo cuando quisiera. Jamás hubo un impedimento de contacto. Es más, se pusieron días y lugares concretos para que él fuera a ver a Francisco a su centro de vida que era Madrid, España”, explicó.

Tras asegurar que no hay ninguna cuestión judicial que exigiera su vuelta, Yañez habló de cómo sigue la causa por violencia de género contra Alberto Fernández. “Eso sigue en la Justicia. Solamente trato de mantenerme fuerte en el día a día. Soy una persona resiliente y he podido salir adelante. He podido estos dos años ocuparme de mi hijo de la mejor manera. Lo demás se encargará la Justicia. Estar alejada de la cuestión también ayuda muchísimo”, confesó.

Alberto Fernández junto a Fabiola Yañez y Francisco Presidencia

“Sanar ciertas cuestiones de muchos años. Soy una mujer fuerte y resiliente. Si lo que a mí me sucedió fue más visible y sirve para ayudar a otras personas que quizá no tienen la posibilidad de tenerte a vos para explicar lo que les sucede, buenísimo. Yo tengo un perfil bajo y la verdad es que quizá haya quienes quieran saber muchas cosas de mi vida pero yo hago una vida muy normal. Se han dicho tantas cosas…”, reflexionó con muchas ganas de hablar. Y enseguida remarcó: “Hoy estoy acá por el bien de mi hijo, para que se crie aquí. Y también porque tengo que estar para mi familia”.

Sobre el rumor de que había comenzado una nueva relación sentimental en España, Yañez negó todo. “No, no es verdad. Me inventaron muchos novios”, aclaró. Sin embargo, no descartó la posibilidad de volver a enamorarse: “La vida es amor y hay que apostar a ello siempre. Es de las mejores cosas que los seres humanos podemos experimentar”, lanzó.

Por último, la actriz habló sobre el escandaloso video de Tamara Pettinato junto al expresidente de la Nación en el despacho: “Ustedes ya lo vieron. Por supuesto que yo lo sabía. Me dolió porque es avergonzante, es humillante. Creo que a la gente también le resultó chocante”, expresó. “¿Era la otra cara de Alberto?”, indagó Quiróz. “No voy a hablar de él”, remató antes de seguir camino a una reunión.

La palabra de Alberto Fernández

Tras ver la nota de su exmujer en América, Alberto Fernández se comunicó con Paulo Vilouta (que por estos días está reemplazando a Karina Mazzocco en la conducción del ciclo) y dio su propia versión de los hechos: “Todo lo que se está diciendo es falso”, dijo tajante.

“Hay una causa por impedimento del vínculo donde Yañez está imputada”, advirtió, al tiempo que explicó por qué no pudo tener contacto con su hijo Francisco en este último tiempo. Y enseguida dio a entender el verdadero motivo por el cual su exmujer y su hijo regresaron al país: “La revocación de la residencia de Francisco en Madrid la he pedido y es inminente que así se decrete. Estuve más de un año reclamando el regreso de Francisco", reveló.

“Nunca hablé de estas cosas esperando a la Justicia. Ahora que la Justicia desplazó al juez [Julián] Ercolini, se va a saber toda la verdad. Aclaro que la Justicia me impidió salir del país, por eso nunca viajé“, remarcó respecto a por qué no ve a su hijo hace tiempo.