Facundo Arana apoyó a Nicolás Cabré por pedir un doble para las escenas de sexo

13 de noviembre de 2019 • 09:43

Facundo Arana fue consultado esta semana sobre su opinión acerca de tener dobles en las escenas de sexo, luego de que Nicolás Cabré dijera que le incomoda hacerlas por lo que elige esa modalidad a la hora de filmar.

"Si uno tiene claro hasta dónde quiere llegar, siempre está bien que se elija cómo hacer las escenas. Yo hasta ahora nunca tuve un doble, pero si en algún momento sintiera que no es por ahí, no lo descartaría", explicó Arana en una para el programa Por si las moscas, de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y agregó: "Todos tienen solo cosas buenas para decir de Nico, son muchos años los que tiene de trabajo y si él considera que tiene un límite, está bien".

Recordemos que tras las declaraciones de Cabré, Pablo Echarri había bromeado con que dudaba de que su colega usara dobles. "Miente cuando dice que usa dobles, es una mentira burda solamente para escapar de la pregunta. No utilizamos dobles porque los canales no te los pagan", había dicho Echarri en una conversación telefónica con el programa Ahora quién podrá ayudarnos, de Radio Con Vos.

No obstante, hace unas semanas, Nicolás mostró quién era su doble en El diario de Mariana cuando fue invitado para hablar sobre el estreno de Tu parte del Trato. Es en esa nueva ficción en donde Cabré tuvo que protagonizar una escena muy fuerte de sexo y para la cual pidió que usaran un doble.

"Hoy me permito decir que no. Al principio de mi carrera hice estas cosas, desnudos, fumar, pero ahora básicamente no quiero (...). No quiero que Rufina me vea así. Pablo [por Echarri] está en todo su derecho a creer o a decir lo que quiera. Es mucho más simple de lo que parece. Siempre digo hasta el lugar que quiero llegar. Si no me pongo de acuerdo, planteo sumar a otra persona para otros planos".

Fue entonces cuando en pantalla mostraron una foto de la cuenta de Instagram del actor que lo suplantó, y Cabré dijo: "Miren lo artístico de la imitación de mis tatuajes. ¿Viste Pablo que no era mentira? Ahí tenés".