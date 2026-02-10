El significativo mensaje de Gabriela Sari en medio de los rumores de romance con Facundo Arana: “Enamorate”

Tras varios rumores y especulaciones, a fines de enero Facundo Arana confirmó su separación de María Susini tras dos décadas juntos y tres hijos en común. “No hay terceros, sino que es un desgaste de la relación”, explicó Ángel de Brito, quien se comunicó telefónicamente con el actor. Aunque él le admitió que tuvieron varias crisis y aún tenía intenciones de recomponer su matrimonio, durante los últimos días surgieron fuertes versiones que lo posicionan muy cerca de Gabriela Sari, quien en abril de 2025 se separó de Darian “Rulo” Schijman. En medio de estos rumores, la actriz publicó una contundente frase sobre el amor que no pasó inadvertida.

“Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras”, decía la frase de Frida Kahlo que encontró Gabriela Sari en una pared. Evidentemente, esas palabras tocaron una fibra sensible, la interpelaron y decidió compartirlas en Instagram, red social en la que acumula 956 mil seguidores. Rápidamente, comenzó a especularse que este mensaje pudo estar relacionado con su vínculo con Facundo Arana.

El posteo de Gabriela Sari en medio de los rumores de romance con Facundo Arana (Foto: Instagram @gabrielasari)

Si bien los actores son amigos desde hace mucho tiempo, dada la separación de él, su cercanía comenzó a interpretarse de otra manera. Hace una semana, Sari publicó varias fotos de sus días en Mar del Plata, donde hace temporada con El secreto, junto a Ana María Picchio, Gerardo Romano y Rodrigo Noya, y lo que llamó la atención fue que en una de ellas apareció su hija Donna junto a Facundo Arana en un restaurante y en otra se la pudo ver con el actor, la actriz Patricia Echegoyen y el productor Juan Manuel Caballe. “La vida misma en un carrusel. Rodeados de amor, es mucho mejor”, comentó en la publicación.

Sari compartió fotos de sus días en Mar del Plata con Facundo Arana y despertó rumores de romance (Foto: Instagram @gabrielasari)

Por su parte, Arana también publicó la foto con la niña y, además de mencionar a Sari y Schijman, escribió: “Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. ¡La peque actuó en dos estadios llenos! ¡La Donna!“.

La amorosa foto de Facundo Arana con Dona, la hija de Gabriela Sari y Darian Schijman (Foto: Instagram @facundoaranatagle)

A raíz de esto, Schijman tuvo un gesto que no pasó inadvertido. En sus historias de Instagram compartió un titular sobre los rumores de acercamiento entre su exmujer y su amigo y comentó. “¿Está chequeado? Hubiéramos swingueado el año pasado". Este martes en Puro Show (eltrece), Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, contó que se comunicó con él para preguntarle sobre su posteo. “Cualquiera. Un chiste, ¿malísimo? ¿Lo borro? Pensé que se entendía", le respondió.

Gabriela Sari habló de los rumores de romance con Facundo Arana

En el programa también le consultaron a Sari por el posteo de su expareja. “A Daro le encanta poner humor y está bien, que diga lo que quiera”, sostuvo. En esta misma línea, también respondió a los rumores alrededor de su vínculo con Arana. Desmintió cualquier tipo de relación amorosa y aseguró que son “familia desde hace años”. “Desde que empezamos a trabajar juntos en Muñeca brava que nos adoptamos mutuamente”, expuso. “Siempre subí fotos con él, juntos, con Donna, con Daro, con María. Ahora quizás por cierta situación un poco diferente pueda llamar más la atención, pero es lo mismo”, reflexionó.

En cuanto a cómo veía a Arana tras su separación, aseguró que “divino”. “Me encanta verlo en Mar del Plata. A él le gusta mucho. Va, viene, surfea, no para. Lo veo bien, es una persona muy fuerte y conectada con el arte y la familia misma”, sentenció y advirtió que tienen un trato diario, se juntan y salen a comer.