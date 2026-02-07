La fuerte decisión que podría tomar María Susini tras su separación de Facundo Arana

Luego de casi dos décadas de relación y de haber formado una familia, María Susini y Facundo Arana decidieron separarse. Sin comunicados oficiales ni exposiciones mediáticas, la expareja se alejó lentamente y, en particular María, quien estaría en un proceso de replanteos profundos que podrían desembocar en una decisión contundente: dejar Buenos Aires y mudarse a Mar del Plata para iniciar un nuevo capítulo de su vida.

La información fue revelada por Laura Ubfal a través de su sitio de noticias, donde dio cuenta de conversaciones y movimientos que ubican a Susini cada vez más instalada en la ciudad balnearia. Al parecer, no se trataría de un destino elegido al azar, sino de un lugar en el que pudo volver a reconectar con la naturaleza y los deportes acuáticos que tanto ama.

La modelo se estaría replanteando tener una nueva vida lejos de Buenos Aires (Foto: Instagram @mariasusini)

El dato comenzó a circular con más fuerza cuando, en el marco de la organización de los Premios Estrella de Mar, surgió la posibilidad de que María Susini condujera la ceremonia prevista para el próximo lunes en el Hotel Provincial. Finalmente, la propuesta no se concretó, pero fue a partir de esos contactos con el ambiente local que trascendieron sus intenciones de radicarse en la ciudad, ahora que sus hijos atraviesan una etapa de mayor autonomía.

María Susini es madre de India (17) y de los mellizos Yaco y Moro (16), fruto de su relación con Arana. Los tres comparten el amor por la naturaleza y los animales, una afinidad que refuerza la idea de un cambio de vida. De hecho, la adolescente practica equitación desde niña y se destaca por su excelente desempeño que podría seguir su crecimiento de manera profesional en La Feliz.

En paralelo, en Mar del Plata también comenzaron a circular versiones sobre que Sussini habría comenzado una relación amorosa con un entrenador local. Según explicó Laura Ubfal, por ahora desde su entorno no quisieron confirmar el romance y plantearon un vínculo de amistad muy fuerte, que la ayudó a atravesar los grandes cambios a sus 49 años.

Lo que sí pudo verse a través de sus redes sociales oficiales es que, desde su llegada a la ciudad costera, la modelo no dejó de compartir momentos de alegría. En los últimos días se la vio disfrutar de Mar del Plata junto a amigas, asistir a recitales como el show de Divididos y participar en campañas publicitarias para distintas marcas, entre ellas automotrices.

María Susini fue a ver Divididos en Mar del Plata (Foto: Instagram @mariasusini)

En uno de los videos promocionales que difundió en redes sociales, Susini sintetizó su presente con una frase que parece ser su nuevo lema de vida: “Meterme al mar es volver a mí. Y entrenar es prepararme para todo lo que venga. Al final, se trata de cómo elegís vivir. Pura vida”. Las imágenes la muestran descender de su vehículo con una tabla de surf, lista para entrar al mar, en una escena que resume su nuevo estilo de vida más conectado con el aquí y ahora.

Rápidamente, la publicación se volvió viral con decenas de mensajes de personas apoyándola a seguir con sus nuevos proyectos personales. “Y que solo lleguen cosas buenas... te abrazo fuerte, Mery”; “Qué bueno volver a verte, María. ¡¡¡Te sigo porque admiré siempre tu laburo!!! Hace todo lo que te haga feliz, te lo mereces" y “Admiración total, ¿cómo le hago para tener esa voluntad de entrenamiento?“, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron.